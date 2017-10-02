Стрельба во время концерта в Лас-Вегасе, десятки убитых

В ночь на понедельник, 2 октября, рядом с отелем и казино Mandalay Bay, где проходил фестиваль музыки-кантри, злоумышленник открыл стрельбу по прохожим. Согласно заявлению пресс-службы полиции Лас-Вегаса, не менее двух 20 человек были убиты, более 100 получили ранения.

- Стрельба на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе. Фоторепортаж

Полиция Лас-Вегаса подтвердила, что преступник убит. Полиция опровергает публиковавшиеся ранее сообщения о том, что стрелявших было несколько.

Судя по имеющейся информации, злоумышленник стрелял по толпе людей из автоматического оружия с 32-го этажа здания отеля.

Полиция перекрыла движение по бульвару Las Vegas Strip. В связи с происшествием временно закрыт аэропорт Лас-Вегаса.

В розыск объявлена вероятная спутница убийцы Мэри-Лу Дэнли. Речь идет о женщине азиатской внешности.

Полиция также разыскивает два автомобиля с номерами штата Невада, которые могли принадлежать преступнику: Hyundai Tucson Nevada/114B40 и Chrysler Pacifica Nevada/79D401.

Информация уточняется.





