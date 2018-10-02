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В мире

Париж обвиняет Тегеран в попытке теракта на территории Франции

время публикации: 18:42 | последнее обновление: 18:49 блог версия для печати фото
Париж обвиняет Тегеран в попытке теракта на территории Франции
Париж обвиняет Тегеран в попытке теракта на территории Франции
Париж обвиняет Тегеран в попытке теракта на территории Франции

Французские спецслужбы пришли к выводу, что сорванное "Мосадом" нападение на встречу, которую в июне устраивала в окрестностях Парижа иранская оппозиционная политическая группа "Организация моджахедов иранского народа", было организовано министерством разведки Ирана.

Источник, которого цитируют СМИ, утверждает, что приказ о нападении был отдан генеральным директором иранских спецслужб Сайедом Хашеми Могхадамом.

Нападение планировалось совершить 30 июня в Вильпенте, где "Организация моджахедов иранского народа" собрала встречу при участии бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани и других высокопоставленных чиновников западных и арабских государств. Террористы, действия которых координировал иранский дипломат, аккредитованный в Вене, готовились совершить нападение с применением взрывных устройств. Французским спецслужбам удалось предотвратить теракт благодаря информации, полученной от "Мосада". Информация о предотвращении теракта появилась в СМИ перед визитами президента Ирана Хасана Роухани в Швейцарию и Австрию. Тегеран отверг обвинения в причастности к нападению.

Аккредитованный в Вене 46-летний иранский дипломат Асадулла Асади был задержан в Германии. Еще двух подозреваемых в подготовке теракта задержали в Бельгии. У них были изъяты 500 гр взрывчатого вещества пероксид ацетона (TATP) и взрыватель с дистанционном управлением.

1 октября Германский суд одобрил экстрадицию в Бельгию Асадуллы Асади.

В связи с этим власти Франции ранее во вторник, 2 октября, заморозили активы, принадлежащие Сайеду Хашеми Могхадаму и Асадулле Асади, а также активы Министерства разведки и национальной безопасности Ирана.

Ранее в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Франции Эммануэль Макрон и министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан потребовали от своих иранских коллег объяснить роль Тегерана в планировании теракта.

По данным Reuters, в августе французский МИД запретил своим дипломатам любые поездки в Иран, сославшись на обострение отношений между странами.

Париж также приостановил назначение в Тегеран нового посла.

Ухудшение отношений между Парижем и Тегераном может иметь серьезные последствия для Ирана, поскольку Франция была в числе стран, старавшихся спасти заключенную в 2015 году ядерную сделку, из которой в мае этого года вышли США.

Напомним, в январе этого года президент Ирана Хасан Роухани в телефонной беседе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном требовал принять меры против "иранских террористов", имея ввиду базирующуюся в Париже "Организацию моджахедов иранского народа". Роухани тогда выражал недовольство тем, что "иранская террористическая группа, поощряющая насилие и причастная к последним народным волнениям в Иране" обосновалась во Франции.

Организация "Муджахедин-и-Халк" ("Организация моджахедов иранского народа") формально была создана в 1979 году, вскоре после исламской революции в Иране. Штаб данной организации находился в Ираке. Организацию возглавили активисты марксистско-исламского движения, созданного в Иране еще в 60-е годы. Первоначально эта группа боролась против шахского режима, но после исламской революции ее противником стал режим аятолл. В 2001 году "Муджахедин-и-Халк" объявила об отказе от насильственных действий. По данным СМИ, эта организация в последние годы занимается сбором информации о ядерных и военных объектах Ирана.

Власти Ирана и Ирака считают "Муджахедин-и-Халк" террористической организацией. В течение длительного периода эта организация считалась террористической также в США, Канаде и странах ЕС. Но в 2009 году Евросоюз исключил "Муджахедин-и-Халк" из списка террористических организаций, а в 2012 году тот же шаг был сделан властями США и Канады.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 1 октября 2018 г.
Суд Германии разрешил экстрадицию в Бельгию иранского дипломата, подозреваемого в терроре
// NEWSru.co.il // В мире // 19 июля 2018 г.
Разрешено к публикации: теракт во Франции удалось предотвратить благодаря "Мосаду"
// NEWSru.co.il // В мире // 2 июля 2018 г.
Полиция ФРГ арестовала иранского дипломата, снабжавшего взрывчаткой террористов
// NEWSru.co.il // В мире // 2 июля 2018 г.
В Бельгии задержаны подозреваемые в подготовке теракта на встрече "моджахедов иранского народа"





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