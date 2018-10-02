Лауреатами Нобелевской премии по физике стали создатели оптического пинцета и сверхбыстрых лазеров

Во вторник, 2 октября, в Стокгольме Нобелевский комитет объявил имена лауреатов Нобелевской премии по физике.

Премия присуждена Артуру Ашкину (США), Жерару Моро (Франция) и Донне Стриклэнд (Канада). Ашкин получает половину премии "за изобретение оптического пинцета и его применение в биологических системах". Моро и Стриклэнд получают вторую половину премии "за разработку метода генерации высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов".

Артур Ашкин (96 лет) вырос в семье еврейских иммигрантов (его отец родом из Одессы, мать из Галиции). Он изобрел оптический пинцет еще в 1978 году. Некоторое время работал в Lucent Technologies и Bell Laboratories. В 1992 году, после 40-летней карьеры, в течение которой он внёс вклад во многие области экспериментальной физики, Ашкин уволился из Bell Labs и вышел на пенсию. Он является автором многих исследовательских работ и патентов. В 1996 году он был избран в члены Национальной академии наук США. Стивен Чу развил метод Ашкина для охлаждения атомов в оптической ловушке, за что получил в 1997 году Нобелевскую премию по физике.

Жерар Моро считается ведущим французским ученым в области лазеров. Вместе с Донной Стриклэнд он изобрел метод усиления импульса с линейной частотной модуляцией (chirped pulse amplification, CPA), который был использован для создания ультракоротких импульсов с очень высокой интенсивностью. Он был начальником лаборатории оптики в ENSTA, является основателем и директором Научного центра сверхбыстрой оптики (CUOS) в Мичиганском университете.

Донна Стриклэнд является доцентом в Университете Ватерлоо, где она возглавляет группу ученых, занимающихся проблематикой сверхбыстрых лазеров и разрабатывающей высокоинтенсивные лазерные системы для исследований нелинейной оптики. Она стала третьей женщиной в истории, получившей Нобелевскую премию по физике.

В прошлом году Нобелевскую премию по физике получили американские ученые Райнер Вайс, Барри Бариш и Кип Торн. Премия им была присуждена "за решающий вклад в создание обсерватории LIGO и наблюдение гравитационных волн".

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018 году составляет девять миллионов шведских крон (около 940 тысяч долларов). Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день кончины шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля.

1 октября лауреатами премии в области медицины и физиологии были объявлены Джеймс Аллисон (США) и Тасуку Хондзё (Япония). Премия им присуждена "за открытия терапии рака путем ингибирования отрицательной иммунной регуляции".

3 октября будет назван лауреат в области химии. На 5 октября намечено объявление лауреата Нобелевской премии мира. 8 октября назовут лауреата премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой "Нобелевской премией по экономике"). Нобелевская премия по литературе в этом году вручаться не будет.