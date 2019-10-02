Во вторник, 1 октября, в возрасте 80 лет в Праге умер легендарный чешский певец Карел Готт.

Певец Карел Готт: 1939-2019. Фотогалерея

Четыре года назад Готт перенес операцию в связи с подозрением на онкологическое заболевание лимфатических узлов. В мае 2016-го была вторая операция. В сентябре 2016-го он заявил, что победил рак и возвращается на сцену.

12 сентября 2019 года Карел Готт сообщил журналистам, что врачи диагностировали ему острую лейкемию, и он начинает амбулаторное лечение в одной из пражских больниц. Через несколько недель он умер.

Продюсер Анета Штолцова рассказала, что Карел Готт умер поздно вечером 1 октября, рядом с ним в этот момент находились его близкие.

Карел Готт. Краткая биография

Карел Готт родился 14 июля 1939 года в Пльзени. В юности он получил образование электромонтёра трамвайных систем, начал участвовать в любительских выступлениях певцов уже во время обучения.

В конце 1950-х годов Готт выступал в пражских кафе и танцевальных клубах, совмещая концертную деятельность с работой на заводе, а в 1958 году получил свою первую премию на конкурсе певцов-любителей. В 1960 году Готт оставил работу на трамвайном заводе, решив посвятить свою жизнь пению, и поступил в Пражскую консерваторию по специальности "оперное пение". Однако лишь с приходом в начале 1960-х в Чехословакию моды на твист началось восхождение Карела Готта к музыкальной славе.

В 1962 году он получил ангажемент в известный пражский театр "Семафор", и в том же году дуэт Карела Готта и Власты Пруховой победил в хит-параде Чешского радио. Вскоре после этого Готт победил на общенациональном конкурсе певцов "Золотой соловей".

В 1965 году Карел Готт покинул театр "Семафор" и основал собственный театр "Аполлон", став его главной звездой. После роспуска этого театра в 1967 году он отправился на гастроли в Лас-Вегас (США), и вскоре после возвращения в Чехословакия выступил свой первый альбом, тут же ставший "золотым".

На европейской сцене Готт стал известен как "золотой голос из Праги". На конкурсе "Евровидение-1968" он представлял Австрию.

С 1970 по 1990 год Готт выступал с оркестром Ладислава Штайдла.

За свою творческую жизнь Карел Готт записал 150 альбомов, 180 синглов, снялся в тринадцати фильмах. Было продано тридцать миллионов пластинок певца.

В 1960-1980-е годы Карел Готт был любимцем советской публики. Он неоднократно гастролировал в СССР. В конце 80-х Готт часто бывал на гастролях в Германии.

В 1990 году Готт объявил об окончании карьеры, однако шумный успех его заключительных выступлений в спортивно-концертных залах в Чехословакии и Германии заставили певца изменить своё решение, и он продолжил гастролировать по миру. В 2008-м он выступал и в Израиле.

В течение последних лет жизни Карел Готт боролся с онкологическими заболеваниями. Умер 1 октября 2019 года в Праге.