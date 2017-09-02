Михаил Саакашвили сообщил, что в Киеве задержан его брат

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области, Михаил Саакашвили сообщил на своей странице в сети Facebook о том, что его брат, Давид, задержан сотрудниками правоохранительных органов в Киеве.

"Сегодня на рассвете 8 представителей МВД Авакова задержали моего брата Давида Саакашвили, когда он выходил из дома в Киеве и увезли в неизвестном направлении. Он юрист, имел посвидку (вид на жительство) о проживании в Украине, видимо, таким образом пытаются повлиять на меня, чтобы я передумал возвращаться", – написал политик, отметив, что это, напротив, еще больше укрепляет его решимость "ащищать Украину и украинцев от барыг и их беспредела".

Также Саакашвили сообщил, что накануне "на пограничные пункты всей Западной границы прислали мобильные группы из Киева, так как не доверяют местным пограничникам".

"Задача мобильных групп, в которые в том числе входят представители бывшего Беркута, не дать мне пройти и забрать паспорт", - утверждает Саакашвили.

26 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили гражданства Украины. Чиновники разъяснили, что причиной, по которой Саакашвили лишили гражданства, стали ложные данные, указанные им в анкете. Михаил Саакашвили утверждал, что он не находится под следствием на Украине или за пределами страны, хотя в Грузии бывший президент этой страны заочно арестован.

16 августа Саакашвили заявил, что намерен вернуться в Украину через польскую границу 10 сентября 2017 года.





