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В мире

Михаил Саакашвили сообщил, что в Киеве задержан его брат

время публикации: 14:50 | последнее обновление: 15:13 блог версия для печати фото
Михаил Саакашвили сообщил, что в Киеве задержан его брат

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области, Михаил Саакашвили сообщил на своей странице в сети Facebook о том, что его брат, Давид, задержан сотрудниками правоохранительных органов в Киеве.

"Сегодня на рассвете 8 представителей МВД Авакова задержали моего брата Давида Саакашвили, когда он выходил из дома в Киеве и увезли в неизвестном направлении. Он юрист, имел посвидку (вид на жительство) о проживании в Украине, видимо, таким образом пытаются повлиять на меня, чтобы я передумал возвращаться", – написал политик, отметив, что это, напротив, еще больше укрепляет его решимость "ащищать Украину и украинцев от барыг и их беспредела".

Также Саакашвили сообщил, что накануне "на пограничные пункты всей Западной границы прислали мобильные группы из Киева, так как не доверяют местным пограничникам".

"Задача мобильных групп, в которые в том числе входят представители бывшего Беркута, не дать мне пройти и забрать паспорт", - утверждает Саакашвили.

26 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили гражданства Украины. Чиновники разъяснили, что причиной, по которой Саакашвили лишили гражданства, стали ложные данные, указанные им в анкете. Михаил Саакашвили утверждал, что он не находится под следствием на Украине или за пределами страны, хотя в Грузии бывший президент этой страны заочно арестован.

16 августа Саакашвили заявил, что намерен вернуться в Украину через польскую границу 10 сентября 2017 года.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 30 июля 2017 г.
Саакашвили назвал подделкой анкету, на основании которой его лишили гражданства
// NEWSru.co.il // В мире // 27 июля 2017 г.
Саакашвили пообещал бороться за право вернуться на Украину и призвал своих сторонников собраться на Майдане
// NEWSru.co.il // В мире // 26 июля 2017 г.
Михаила Саакашвили лишили гражданства Украины – за обман властей







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