2 сентября 2017 г.
последняя новость: 10:26
Гузееву и Удовиченко "сняли" на пляже
Умер бесстрашный актер
Ирина Шейк прячет лицо
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:23 Задержан подросток, готовивший проведение массовой акции-самоубийства
10:00 К зданию генконсульства РФ в Сан-Франциско направлен инспектор-эколог
08:38 В Техасе спасают людей и животных, пострадавших во время урагана "Харви"
07:24 Черный дым над консульством РФ в Сан-Франциско, дипломаты готовятся к отъезду
06:25 Резня на северо-востоке Нигерии, боевики "Боко Харам" убили 18 человек
06:08 СМИ: Виктор Янукович воспитывает сына, родившегося после событий на Майдане
22:43 В лондонском торговом центре "Вестфилд" неизвестный ранил двух человек
22:18 Из российских торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке вывозят вещи
21:52 26-летний мужчина отказался от секса, чтобы не показывать партнерам свою лысину
21:19 Следователь надел наручники на медсестру, отказавшуюся брать кровь у пациента
В мире

В Техасе спасают людей и животных, пострадавших во время урагана "Харви"

время публикации: 08:38 | последнее обновление: 08:46 блог версия для печати фото
В Техасе спасают людей и животных, пострадавших во время урагана "Харви"

Президент Дональд Трамп направил в Конгресс запрос о выделении 7,9 миллиардов долларов на ликвидацию последствий разрушительного урагана "Харви", пишет Los Angeles Times.

При этом, Трамп намерен пожертвовать на восстановление Техаса, пострадавшего от урагана, 1 миллион долларов из своих личных средств. Однако пока не решено, в какую именно организацию будут перечислены эти деньги.

Тропический шторм "Харви", уничтоживший тысячи жилых домов и предприятий в юго-восточном Техасе, назван одним из самых разрушительных в истории США и самым разрушительным за последние 12 лет. По предварительным оценкам, ущерб, причиненный стихией, может быть оценен более чем в 100 миллиардов долларов. Ситуация в Техасе остается крайне сложной. Около 780 тысяч человек были вынуждены оставить свои дома, еще почти миллион человек находится в районах, которым угрожает наводнение. Нарушена система водоснабжения в штате.

СМИ сообщают о 44 жертвах урагана. В районах, пострадавших от урагана, работают, по крайней мере, два организации по спасению животных. Как сообщает USA Today, усилия, прилагаемые ими для спасения собак, кошек и других домашних питомцев, могут быть по своей интенсивности сравнимы с усилиями по спасению людей. За последние дни тысячи животных были вызволены из ловушек, в которые они попали по вине стихии, многие были переданы хозяевам.

"Харви" достиг побережья Техаса в ночь на субботу, 26 августа. Урагану была присвоена четвертая категория опасности. Скорость ветра в центральной части побережья Техаса достигала 200-210 километров в час. 28 августа ветер постепенно стих, но значительный ущерб был причинен наводнением. Сильные дожди в зоне бедствия продолжаются, в районе Хьюстона за эти дни выпало более 1200 мм осадков. 30 августа ураган сместился на территорию штата Луизиана, 31 августа сместился на территорию штата Миссисипи. 31 августа под Хьюстоном на химическом предприятии Arkema, затопленном в результате наводнения, прогремело несколько взрывов.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 1 сентября 2017 г.
Число жертв урагана "Харви" в США увеличилось до 44
// NEWSru.co.il // В мире // 31 августа 2017 г.
На затопленном химзаводе под Хьюстоном прогремели взрывы







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 2 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017