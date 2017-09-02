В Техасе спасают людей и животных, пострадавших во время урагана "Харви"

Президент Дональд Трамп направил в Конгресс запрос о выделении 7,9 миллиардов долларов на ликвидацию последствий разрушительного урагана "Харви", пишет Los Angeles Times.

При этом, Трамп намерен пожертвовать на восстановление Техаса, пострадавшего от урагана, 1 миллион долларов из своих личных средств. Однако пока не решено, в какую именно организацию будут перечислены эти деньги.

Тропический шторм "Харви", уничтоживший тысячи жилых домов и предприятий в юго-восточном Техасе, назван одним из самых разрушительных в истории США и самым разрушительным за последние 12 лет. По предварительным оценкам, ущерб, причиненный стихией, может быть оценен более чем в 100 миллиардов долларов. Ситуация в Техасе остается крайне сложной. Около 780 тысяч человек были вынуждены оставить свои дома, еще почти миллион человек находится в районах, которым угрожает наводнение. Нарушена система водоснабжения в штате.

СМИ сообщают о 44 жертвах урагана. В районах, пострадавших от урагана, работают, по крайней мере, два организации по спасению животных. Как сообщает USA Today, усилия, прилагаемые ими для спасения собак, кошек и других домашних питомцев, могут быть по своей интенсивности сравнимы с усилиями по спасению людей. За последние дни тысячи животных были вызволены из ловушек, в которые они попали по вине стихии, многие были переданы хозяевам.

"Харви" достиг побережья Техаса в ночь на субботу, 26 августа. Урагану была присвоена четвертая категория опасности. Скорость ветра в центральной части побережья Техаса достигала 200-210 километров в час. 28 августа ветер постепенно стих, но значительный ущерб был причинен наводнением. Сильные дожди в зоне бедствия продолжаются, в районе Хьюстона за эти дни выпало более 1200 мм осадков. 30 августа ураган сместился на территорию штата Луизиана, 31 августа сместился на территорию штата Миссисипи. 31 августа под Хьюстоном на химическом предприятии Arkema, затопленном в результате наводнения, прогремело несколько взрывов.