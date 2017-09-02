К зданию генконсульства РФ в Сан-Франциско направлен инспектор-эколог

В субботу, 2 сентября, к закрывающемуся генконсульству России в Сан-Франциско, над которым накануне был замечен черный дым, прибыл инспектор из агентства по контролю над качеством воздуха. Как сообщает РИА Новости, инспектор должен был проверить, не было ли загрязнения воздуха.

Напомним, в пятницу, 1 сентября, над зданием генерального консульства Российской Федерации в Сан-Франциско были видны клубы дыма. К зданию консульства прибыли пожарные, но сотрудники дипмиссии заявили, что не нуждаются в их помощи. По сведениям AP, сотрудники консульства что-то сжигали в камине. По виду дыма можно предположить, что сжигали какие-то бумаги.

31 августа Государственный департамент США потребовал от Российской Федерации закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско, а также сократить дипломатическое присутствие в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Глава МИД России Сергей Лавров заметил, что на закрытие генконсульства в Сан-Франциско отведено всего двое суток, в то время, как американцам дали месяц на то, чтобы они привели количество своего персонала в соответствие с количеством российского персонала в США.