2 сентября 2017 г.
последняя новость: 10:26
Гузееву и Удовиченко "сняли" на пляже
Умер бесстрашный актер
Ирина Шейк прячет лицо
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:23 Задержан подросток, готовивший проведение массовой акции-самоубийства
10:00 К зданию генконсульства РФ в Сан-Франциско направлен инспектор-эколог
08:38 В Техасе спасают людей и животных, пострадавших во время урагана "Харви"
07:24 Черный дым над консульством РФ в Сан-Франциско, дипломаты готовятся к отъезду
06:25 Резня на северо-востоке Нигерии, боевики "Боко Харам" убили 18 человек
06:08 СМИ: Виктор Янукович воспитывает сына, родившегося после событий на Майдане
22:43 В лондонском торговом центре "Вестфилд" неизвестный ранил двух человек
22:18 Из российских торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке вывозят вещи
21:52 26-летний мужчина отказался от секса, чтобы не показывать партнерам свою лысину
21:19 Следователь надел наручники на медсестру, отказавшуюся брать кровь у пациента
В мире

К зданию генконсульства РФ в Сан-Франциско направлен инспектор-эколог

время публикации: 10:00 | последнее обновление: 10:03 блог версия для печати фото
К зданию генконсульства РФ в Сан-Франциско направлен инспектор-эколог

В субботу, 2 сентября, к закрывающемуся генконсульству России в Сан-Франциско, над которым накануне был замечен черный дым, прибыл инспектор из агентства по контролю над качеством воздуха. Как сообщает РИА Новости, инспектор должен был проверить, не было ли загрязнения воздуха.

Напомним, в пятницу, 1 сентября, над зданием генерального консульства Российской Федерации в Сан-Франциско были видны клубы дыма. К зданию консульства прибыли пожарные, но сотрудники дипмиссии заявили, что не нуждаются в их помощи. По сведениям AP, сотрудники консульства что-то сжигали в камине. По виду дыма можно предположить, что сжигали какие-то бумаги.

31 августа Государственный департамент США потребовал от Российской Федерации закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско, а также сократить дипломатическое присутствие в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Глава МИД России Сергей Лавров заметил, что на закрытие генконсульства в Сан-Франциско отведено всего двое суток, в то время, как американцам дали месяц на то, чтобы они привели количество своего персонала в соответствие с количеством российского персонала в США.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 2 сентября 2017 г.
Черный дым над консульством РФ в Сан-Франциско, дипломаты готовятся к отъезду
// NEWSru.co.il // В мире // 1 сентября 2017 г.
Из российских торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке вывозят вещи
// NEWSru.co.il // В мире // 1 сентября 2017 г.
Лавров: отреагируем на требование США закрыть генконсульство РФ в Сан-Франциско
// NEWSru.co.il // В мире // 31 августа 2017 г.
Генконсульство РФ в Сан-Франциско закрывается по требованию США
// NEWSru.co.il // В мире // 22 августа 2017 г.
Лавров отреагировал на решение США приостановить выдачу виз россиянам
// NEWSru.co.il // В мире // 21 августа 2017 г.
США приостановили выдачу россиянам неиммиграционных виз







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 2 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017