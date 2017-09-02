Двое молодых британских музыкантов найдены мертвыми

Двое известных британских музыкантов, Макс Мартин и Джошуа Ламберт-Прайс, были найдены мертвыми в одном из частных домов города Кентербери, в 85 км от Лондона. Оба музыканта едва перешагнули 30-летний рубеж, их карьера находилась на взлете.

Полиция выясняет обстоятельства смерти музыкантов. Особенно подозрительным является тот факт, что Мартин и Ламберт-Прайс были найдены в том же доме на улице Тюдор-Роуд, где всего за три дня до этого было обнаружено тело мужчины, погибшего при невыясненных обстоятельствах.

Полиция пока не знает, связаны ли эти смерти между собой, сообщает Daily Mail.