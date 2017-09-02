МИД РФ вручил ноту протеста посланнику посольства США

В субботу, 2 сентября, МИД РФ вручил ноту протеста советнику-посланнику посольства США в Москве Э. Годфри из-за планов властей Соединенных Штатов провести обыск в российском торгпредстве в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

В ноте, врученной посланнику, планируемые обыски названы "беспрецедентной, агрессивной акцией", которую американские спецслужбы, подбросив компрометирующие предметы, могут использовать для провокаций.

В МИД также отметили, что Москва оставляет за собой право на ответные меры. "Власти США должны прекратить грубейшие нарушения международного права и отказаться от посягательства на иммунитет дипломатических учреждений России. В противном случае оставляем за собой право на ответные меры на основе взаимности", - заявили в ведомстве.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что американские спецслужбы планируют провести обыск в российском генконсульстве в Сан-Франциско, в том числе в квартирах дипломатов. В Госдепартаменте США отказались комментировать эту информацию, предложив обратиться с вопросами к ФБР.



