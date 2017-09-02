2 сентября 2017 г.
последняя новость: 17:59
Гузееву и Удовиченко "сняли" на пляже
Умер бесстрашный актер
Ирина Шейк прячет лицо
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:49 МИД РФ вручил ноту протеста посланнику посольства США
16:19 Авария возле поселения Каланит, пострадала 25-летняя женщина
15:35 Самолет Ryanair был задержан в аэропорту Брюсселя из-за "террориста-шутника"
14:50 Михаил Саакашвили сообщил, что в Киеве задержан его брат
14:00 В Подмосковье во время авиашоу разбился самолет; пилоты погибли
12:01 В Пакистане, в результате покушения на депутата парламента, погиб маленький ребенок
11:27 Двое молодых британских музыкантов найдены мертвыми
10:23 Задержан подросток, готовивший проведение массовой акции-самоубийства
10:00 К зданию генконсульства РФ в Сан-Франциско направлен инспектор-эколог
08:38 В Техасе спасают людей и животных, пострадавших во время урагана "Харви"
В мире

МИД РФ вручил ноту протеста посланнику посольства США

время публикации: 17:49 | последнее обновление: 17:49 блог версия для печати

В субботу, 2 сентября, МИД РФ вручил ноту протеста советнику-посланнику посольства США в Москве Э. Годфри из-за планов властей Соединенных Штатов провести обыск в российском торгпредстве в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

В ноте, врученной посланнику, планируемые обыски названы "беспрецедентной, агрессивной акцией", которую американские спецслужбы, подбросив компрометирующие предметы, могут использовать для провокаций.

В МИД также отметили, что Москва оставляет за собой право на ответные меры. "Власти США должны прекратить грубейшие нарушения международного права и отказаться от посягательства на иммунитет дипломатических учреждений России. В противном случае оставляем за собой право на ответные меры на основе взаимности", - заявили в ведомстве.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что американские спецслужбы планируют провести обыск в российском генконсульстве в Сан-Франциско, в том числе в квартирах дипломатов. В Госдепартаменте США отказались комментировать эту информацию, предложив обратиться с вопросами к ФБР.

- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 2 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017