Резня на северо-востоке Нигерии, боевики "Боко Харам" убили 18 человек

Боевики террористической исламистской группировки "Боко Харам" в пятницу, 1 сентября, совершили нападение на жителей города Банки, на северо-востоке Нигерии (недалеко от границы с Камеруном), убив 18 человек, передает агентство Reuters.

В сообщении отмечается, что террористы были вооружены ножами, а не огнестрельным оружием.

Неделю назад сообщалось, что боевики "Боко Харам" атаковали одну из деревень северного Камеруна, убив 15 и похитив восемь человек.

В конце марта этого года боевиками "Боко Харам" были похищены 22 старшеклассницы в ходе двух нападений на деревни на северо-востоке Нигерии. Похищенных используют в качестве сексуальных рабынь или даже террористок-смертниц.

Власти Нигерии неоднократно заявляли о разгроме "Боко Харам". Однако эта группировка продолжает совершать теракты и нападения на населенные пункты.