В Пакистане, в результате покушения на депутата парламента, погиб маленький ребенок

В субботу, 2 сентября, в Карачи, двое боевиков, одетых в форму сотрудников полиции, предприняли попытку покушения на депутата парламента Пакистана Хаваджу Изхар уль-Хасана, представляющего Движение Муттахида Кауми (Объединенное национальное движение).

Террористы на мотоциклах выследили депутата, когда он выходил из мечети. Политик не пострадал, однако в результате стрельбы погиб маленький ребенок. Боевики ранили 6 человек, один из которых, сотрудник полиции, позже скончался. В ходе преследования был убит один из террористов, второму удалось скрыться, сообщает радио "Пакистан".

Движение Муттахида Кауми (Объединенное национальное движение) является крупной оппозиционной и крупнейшей либеральной партией Пакистана, придерживающейся светских взглядов по многим политическим и социальным вопросам.