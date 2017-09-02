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В мире

В Пакистане, в результате покушения на депутата парламента, погиб маленький ребенок

время публикации: 12:01 | последнее обновление: 12:12 блог версия для печати фото
В Пакистане, в результате покушения на депутата парламента, погиб маленький ребенок

В субботу, 2 сентября, в Карачи, двое боевиков, одетых в форму сотрудников полиции, предприняли попытку покушения на депутата парламента Пакистана Хаваджу Изхар уль-Хасана, представляющего Движение Муттахида Кауми (Объединенное национальное движение).

Террористы на мотоциклах выследили депутата, когда он выходил из мечети. Политик не пострадал, однако в результате стрельбы погиб маленький ребенок. Боевики ранили 6 человек, один из которых, сотрудник полиции, позже скончался. В ходе преследования был убит один из террористов, второму удалось скрыться, сообщает радио "Пакистан".

Движение Муттахида Кауми (Объединенное национальное движение) является крупной оппозиционной и крупнейшей либеральной партией Пакистана, придерживающейся светских взглядов по многим политическим и социальным вопросам.

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