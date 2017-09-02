Британка публично оскорбила двух мусульман, призвав прохожих снять скандал на видео

Жительница Дьюсбери (Великобритания) публично оскорбила двух мусульман, возвращавшихся с кладбища в центре города.

Женщина, сидевшая на пассажирском месте в машине, воспользовалась моментом, когда мужчины поравнялись с ней, и принялась осыпать оскорблениями мусульман и исламские традиции. При этом она призывала прохожих достать телефоны и снять ее "выступление" на видео. Мусульманин, оказавшийся рядом с автомобилем скандалистки, пытался урезонить ее, но женщина оттолкнула его руку и продолжала кричать.

Как отмечает Daily Mail, расистское видео уже в первые часы после его появления в сети посмотрели около 10 тысяч человек.





