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В мире

Британка публично оскорбила двух мусульман, призвав прохожих снять скандал на видео

время публикации: 18:36 | последнее обновление: 19:03 блог версия для печати фото
Британка публично оскорбила двух мусульман, призвав прохожих снять скандал на видео

Жительница Дьюсбери (Великобритания) публично оскорбила двух мусульман, возвращавшихся с кладбища в центре города.

Женщина, сидевшая на пассажирском месте в машине, воспользовалась моментом, когда мужчины поравнялись с ней, и принялась осыпать оскорблениями мусульман и исламские традиции. При этом она призывала прохожих достать телефоны и снять ее "выступление" на видео. Мусульманин, оказавшийся рядом с автомобилем скандалистки, пытался урезонить ее, но женщина оттолкнула его руку и продолжала кричать.

Как отмечает Daily Mail, расистское видео уже в первые часы после его появления в сети посмотрели около 10 тысяч человек.



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