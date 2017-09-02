Черный дым над консульством РФ в Сан-Франциско, дипломаты готовятся к отъезду

В пятницу, 1 сентября, над зданием генерального консульства Российской Федерации в Сан-Франциско был замечен черный дым. К зданию консульства прибыли пожарные, но сотрудники дипмиссии заявили, что не нуждаются в их помощи, сообщают CBS News и Associated Press.

По сведениям AP, сотрудники консульства что-то сжигали в камине. По виду дыма можно предположить, что сжигали какие-то бумаги.

При этом корреспонденту CBS люди, вышедшие из консульства РФ, заявили, что внутри здания ничего не горело.

31 августа Государственный департамент США потребовал от Российской Федерации закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско, а также сократить дипломатическое присутствие в Вашингтоне и Нью-Йорке. На сайте госдепартамента было опубликовано заявление, в котором говорилось, что своими действиями США обеспечивают паритет с Россией в вопросе дипломатических миссий.

Вечером в пятницу, 1 сентября, российское агентство РИА Новости сообщало, что из торговых представительств России в Вашингтоне и Нью-Йорке уже вывозят вещи.

На основании принципа взаимности Россия должна закрыть консульство в Сан-Франциско, а также несколько отделов миссий в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября.





