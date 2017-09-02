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Задержан подросток, готовивший проведение массовой акции-самоубийства

время публикации: 10:23 | последнее обновление: 10:46 блог версия для печати фото
Задержан подросток, готовивший проведение массовой акции-самоубийства

Расследование, проведенное сотрудниками Ertzaintza, полиции Страны Басков, позволило предотвратить массовое самоубийство молодых людей, проживающих в разных странах, сообщает El Pais.

По данным следствия, координатором "суицидальной акции" являлся 17-летний юноша из Аргентины. Массовое самоубийство было запланировано им на 17 августа, годовщину смерти его близкого друга.

Ertzaintza обратилась к коллегам из аргентинской полиции, а также к сотрудникам Интерпола. В результате совместных действий координатор и организатор массового самоубийства был задержан в доме его родителей, в Сан-Хосе.

В комнате юноши были обнаружены ножи, лезвия и марля, пропитанная кровью. Задержанный был передан для психиатрической экспертизы.

Следствие продолжается, поскольку полиции необходимо выявить всех возможных участников готовившейся акции.



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