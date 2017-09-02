СМИ: Виктор Янукович воспитывает сына, родившегося после событий на Майдане

Вечером в пятницу, 1 сентября, издание "Страна.ua" сообщило со ссылкой на собственные источники, что бывший президент Украины Виктор Янукович (67) воспитывает младшего сына, которому сейчас около трех лет.

Речь идет о ребенке Любови Полежай, гражданской жены Януковича, родившегося в России в 2014 году, после событий на Майдане.

В феврале этого года немецкое издание Der Spiegel, ссылаясь на слова самого Януковича, писало, что он расстался с женой Людмилой, вместе с которой прожил около 45 лет, а также о том, что он живет в неофициальном браке с сестрой своей бывшей кухарки – Любовью Полежай. Однако позже главному редактору Der Spiegel пришло открытое письмо от пресс-службы бывшего украинского президента, в котором говорилось, что утверждения о разводе являются домыслами и при публикации статьи были допущены фактические ошибки.

Напомним, что один из сыновей экс-президента Украины Виктор Янукович-младший погиб 20 марта 2015 года на Байкале, когда микроавтобус Volkswagen с шестью пассажирами провалился под лед. Пассажирам удалось спастись, однако Виктор Янукович, который был за рулем микроавтобуса, не смог выбраться из воды. Сообщалось, что 23 марта он был похоронен на мемориальном воинском кладбище в Севастополе.

Помимо Виктора у бывшего президента Украины есть старший сын, врач и бизнесмен Александр Янукович, а также трое внуков – Виктор и Александр (сыновья Александра) и Илья (сын Виктора).