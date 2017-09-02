Самолет Ryanair был задержан в аэропорту Брюсселя из-за "террориста-шутника"

В субботу, 2 сентября, самолет авиакомпании Ryanair готовился вылететь из аэропорта Брюсселя в Мадрид, когда один из пассажиров внезапно закричал: "Аллах акбар!". Оценив эффект, произведенный его криком, мужчина добавил, что на борту лайнера спрятано взрывное устройство, сообщает The Sun.

В результате рейс был задержан на несколько часов. Пассажиры были эвакуированы, а на борт самолета поднялись сотрудники полиции.

Мужчина, чьи действия стали причиной эвакуации людей, заявил, что хотел всего лишь пошутить. Он намеревался вылететь в Мадрид вместе с восемью друзьями (все – граждане Бельгии), однако его "шутка" стала причиной того, что вся компания была снята с рейса.





