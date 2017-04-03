От врагов Христовых к лицу еврейской национальности. К 100-летию отмены черты оседлости

100 лет назад, 20 марта 1917 года по Юлианскому стилю, временное правительство по инициативе министра юстиции Александра Федоровича Керенского отменило черту оседлости, сделав миллионы евреев полноправными гражданами молодой российской республики.

Российская империя была государством-антисемитом – причем произошло это еще до разделов Польши, когда под властью Екатерины оказались евреи Речи Посполитой. Отношение государства к евреям суммировалось словами Елизаветы, дочери великого Петра: "От врагов Христовых не желаем интересной прибыли".

Что бы ни говорил покойный президент Израиля Шимон Перес, великая Россия не означала для евреев великую душу. Не о сохранении еврейской самобытности заботились Романовы.

Похищения еврейских детей, отправляемых в кантонисты, погромы, дело Бейлиса, процентная норма, запреты на проживание в крупных городах – за исключением тех, кто соответствовал постоянно меняющимся условиям – вот что принесли миллионам бывших польских евреев новые власти.

При этом евреи делали все, чтобы доказать свою лояльность. Пиком этого стала Отечественная война 1812 года. Армия страны, где евреи стали полноправными гражданами 20 годами раньше, вторглась в Россию, но еврейские подданные Александра как могли помогали русской армии.

Никаких изменений в царской политике за этим не последовало. Впрочем, это касалось не только евреев. Крестьяне были уверены, что царь, изгнавший из России антихриста, отменит крепостное право. "Крестьяне, народ добрый мой, да получит мзду свою от бога", – ответил на это монарший манифест об изгнании Наполеона.

Можно перечислять евреев – выдающихся деятелей науки и культуры, вспоминать, что "великий русский художник Левитан родился в бедной еврейской семье". Однако, в конечном счете, речь идет о десятках людей среди миллионов, так и не сумевших вырваться из удушливой атмосферы черты оседлости.

В этой ситуации у евреев было три пути: покориться своей судьбе, эмигрировать или присоединиться к движениям, стремящимся изменить ситуацию. И политика российских властей, особенно в последние десятилетия существования империи, подталкивала их к действиям.

После убийства в 1881 году Александра Второго, в котором общественное мнение обвинило евреев , и в начале XX века по России прокатились две волны страшных погромов. Их результатом стала массовая еврейская эмиграция – прежде всего в США, но также в Латинскую Америку и Палестину.

Сионизм стал массовым движением евреев Российской империи задолго до того, как будапештский журналист Теодор Герцль придал ему политически завершенную форму. Первые волны алии прибыли с территории современных Украины, Беларуси и Польши, и их идеология формировалась, в том числе, и под влиянием народовольцев.

Братья основателей нового ишува примкнули к революционным движениям: Бунду, социалистам-революционерам, социал-демократам. Однако самодержавие пало не вследствие деятельности этих партий, а в результате массовых стихийных выступлений и полного падения авторитета монархии.

Пройдет еще несколько месяцев, и власть в России захватят большевики. Антисемиты любят говорить об октябрьской революции как о триумфе еврейского заговора, всячески подчеркивая фамилии евреев среди партийного руководства. Однако их было не так уж много, и ощущали они себя порвавшими с еврейством революционерами. Символом этого еврейства и была черта оседлости.

Немало евреев, в том числе – ставших офицерами благодаря решению временного правительства, выступили против новой власти. И здесь брат пошел на брата – ведь нередко в одной семье можно было встретить представителей разных движений. Большевики быстро объявили всех их незаконными.

Тем не менее, в первые два десятилетия советской власти в многовековой антисемитской политике России наступил перерыв. Ситуация вновь изменилась с началом Второй мировой войны, в рамках общей сталинской политики обращения к державному прошлому.

Послевоенные судебные процессы носили ярко выраженный антисемитский характер. Но и после смерти Сталина власти сохранили враждебное отношение к евреям, а фраза "лицо еврейской национальности" стала переводом на советский новояз сакраментальной "жидовской морды".

Автор публикации: Павел Вигдорчик





