"Дамаск наш". Рассказывает 17-летняя чемпионка Марьяна Наумова

На прошлой неделе телеканал "Аль-Арабия" опубликовал репортаж о юной российской спортсменке, четырехкратной чемпионке мира и рекордсменке мира по пауэрлифтингу 17-летней Марьяне Наумовой, которая побывала в Сирии, прибыв туда из Ливана в сопровождении боевиков "Хизбаллы".

После того, как сайт NEWSru.co.il опубликовал сообщение об этом репортаже, с нашей редакцией связалась Марьяна Наумова, предложившая рассказать обо всем подробней. Девушка ответила на вопросы, касавшиеся не только спорта и недавнего посещения Сирии, но также ее общественной деятельности и политических взглядов.

Марьяна Наумова живет и учится в подмосковных Химках в 11-м классе лицея. Говорит, что любит уроки истории и английского языка, не любит математику и физику. Слушает "Эхо Москвы", из журналистов симпатизирует больше других Максиму Шевченко. Любимым своим писателем называет Рэя Бредбери, кумиром в спорте – Арнольда Шварценеггера.

Она была первой в мире девочкой, которая в возрасте до 14 лет выжала 100-килограммовую штангу. На сегодняшний день, ее личный рекорд в жиме штанги лежа в экипировке – 150 килограмм, она первой в мире из девушек до 18 лет покорила этот вес. Рекорд в жиме без экипировки – на соревнованиях 120 кг, на шоу-турнире – 125 кг.

Еще недавно ей нравилось прозвище "Принцесса штанги", теперь она предпочитает прозвище "Red Bench Monster", которое дали ей американские спортивные журналы. Не против, когда ее сравнивают с американкой Самантой Смит.

Девушка, как и ее родители, придерживается социалистических взглядов. КПРФ оказывает поддержку спортсменке. Из политиков ей симпатичны Лукашенко, Лавров, Шойгу, Рогозин. К Путину относится сложно, к Медведеву – еще сложнее. Увлечена фотографией и путешествиями. За последние годы побывала в КНДР, ДНР, ЛНР, Сирии. Хотела бы посетить Иран и Ирак. Она мечтает о восстановлении СССР. В разговоре с корреспондентом NEWSru.co.il заявила: "Крым наш, Дамаск наш, все наше... Мы русские".

Поездки в Сирию

Марьяна Наумова дважды бывала в Сирии, где уже шесть лет идет гражданская война. Оба раза главной целью было посещение школ и спортивных учреждений, где ее принимали как почетную гостью. По словам Наумовой, в этом году она была удивлена тем, что в Алеппо уже работают спортивные школы. Ее пригласили на соревнования по дзюдо и по тяжелой атлетике, россиянка участвовала в награждении победителей.

Первая поездка Марьяны в Сирию состоялась в сентябре 2015 года. "Я написала письмо Асаду, просила показать мне школы и детские учреждения. Мне ответили от имени Асмы Асад. Это было за неделю до начала операции ВКС России. Я тогда посетила олимпийскую сборную, лагеря беженцев. Встречалась с Асмой. Меня поразили ее слова, что они не сбегут как Янукович, а умрут со своим народом", – рассказывает Наумова, подчеркивая свою поддержку Асада, который продолжает оставаться президентом Сирии, вопреки прогнозам о скором крахе его режима.

В первой поездке в Сирию Марьяну сопровождал сотрудник посольства, тогда она отправилась в Дамаск без родителей. Вторая поездка, весной 2017-го, едва не сорвалась из-за того, что рейс в сирийскую столицу был загружен военными. Оставался еще вариант лететь в Бейрут, а затем добираться в Дамаск на машине. Вместе с несовершеннолетней дочерью в Ливан отправился Александр Наумов. Марьяна говорит, что отец ее поддерживает и помогает во всем, хотя мама девушки "в шоке от поездок".

На этот раз некие знакомые, имен которых Наумова не называет, помогли договориться о сопровождении и охране. "В аэропорту (Бейрута) меня встретили люди с оружием, – вспоминает Марьяна. – Перевал был перекрыт из-за снега, но полиция пропустила наши машины, хотя другие разворачивали. Границу прошли за пять минут. Меня привезли в Дамаск и передали представителям Сирии. Я не общалась с провожатыми, это были молодые парни в разной одежде, с "калашниковыми"... Сзади ехал джип с пулеметом. В Алеппо также меня сопровождали люди с оружием, и это были не солдаты правительственных войск. Они были в неформенной одежде. На всех постах нас пропускали без досмотра. Мы остановились около Алеппо на блокпосту, меня угощали кофе и не взяли деньги за еду – бойцы сами расплатились со всем. Один немного говорил по-английски, он сказал что я везу праздник для детей – и за это меня наградит Бог. Он сказал: если что – они умрут за меня, и чтобы я ничего не боялась".

Спортсменка понимает, что ее провожатыми были боевики "Хизбаллы". По словам девушки, такое путешествие было "прикольней", чем поездка из Бейрута в Дамаск на автобусе. Кроме того, так было быстрей и безопасней.

На российскую военную базу в районе Алеппо ее также сопровождали боевики "Хизбаллы", хотя впрямую Наумова об этом не говорит. "Когда я приехала в Алеппо, меня уже ждали россияне и на полдня меня передали под охрану наших. Я пообедала на базе, постреляла на полигоне, поздравила бойцов с 23 февраля, пожала штангу, выжала больше мирового рекорда. Два генерала, сирийский и российский, подарили мне часы с портретом Асада за мое выступление. Бойцы наши – всего на несколько лет старше меня, молодые парни. Почти все – спортсмены или занимались спортом, а те, кто ходит в качалку в России, почти все знают меня. Я видела, что мой визит для них важен. Я пообщалась с ними, они показали мне базу и технику... Рассказали и о потерях. И вообще о своей жизни", – говорит Марьяна. Российских солдат и офицеров, воюющих в Сирии, она считает "настоящей элитой России".

Спортсменка поддерживает решение властей РФ об участии российских военных в боевых действиях в Сирии, называя сирийцев союзниками России. Она приводит слова верховного муфтия Сирии о том, что в лагерях на территории Турции якобы есть около 50 тысяч террористов, прибывших из стран бывшего Советского Союза. Говорит, что дважды лично общалась с муфтием, и он говорил ей, что сведения о террористах в Турции были доведены до президента РФ Владимира Путина. Марьяна считает, что, "закончив с Сирией", эти боевики пришли бы в Крым и Чечню, а потому с ними следует покончить в Сирии. Кроме того, Наумова полагает, что участие воинского контингента РФ в сирийской войне способствует восстановлению российской армии, ослабленной после развала СССР.

Поездки в Северную Корею и на восток Украины

Марьяна Наумова побывала в КНДР по приглашению властей этой страны, когда ей было 15 лет. В целом о Северной Корее у нее сложилось положительное впечатление, хотя люди показались ей "немного странными". По мнению Наумовой, для нее не устраивали никакой показухи: "Никто под меня города не строил и лампы в домах не зажигал. Я просила остановить машину и зайти в магазин – мне останавливали. Я просила проехать на троллейбусе – просто выходила из машины и садилась в троллейбус... Когда мы просто ехали по Пхеньяну и пригородам – дети играли в мяч на спортплощадках, взрослые пили пиво в парке после работы, в троллейбусах у людей в руках смартфоны", – вспоминает она. " Сложная маленькая страна, гордая и независимая", – так оценивает россиянка Северную Корею.

Наумова говорит, что после поездки видела отрывки из документального фильма Виталия Манского "В лучах солнца" о жизни в КНДР, и считает этого режиссера провокатором, который изначально поставил перед собой цель – снять нечто негативное.

Спортсменка неоднократно бывала на востоке Украины после начала там боевых действий. Еще в октябре 2014-го она посещала школы в этом регионе, участвовала в организации соревнований в учебных заведениях и в батальоне "Восток". В 2015-м за эти поездки федерация пауэрлифтинга Украины лишила ее звания мастера спорта УБФП. "Звание мастера спорта Украины федерации УБФП и награды за выступления на территории Украины не настолько ценны, чтобы расстраиваться", – заявила Наумова редакции NEWSru.co.il, считающая, что речь идет о беспрецедентной и "смешной" истории. "Сейчас у меня есть звание заслуженного мастера спорта ДНР, мне его присвоил не чиновник и не министр – а целый народный совет единогласно. Для меня это очень ценно, там в составе народного совета люди реально воевавшие и не простые", – говорит она.

Собеседники Наумовой на востоке Украины в 2014-м говорили, что они воюют за Советский Союз. "Такой был миф в начале войны на Донбассе, что Новороссия это возрождение СССР", – поясняет она. В том, что эта война продолжается, она обвиняет "олигархов", считая, что Украине нечего делить с ДНР и ЛНР.

Вскоре Наумова вновь планирует отправиться в ДНР, где рассчитывает встретиться с писателем Захаром Прилепиным, роман которого "Санькя" сейчас читает.

Политические взгляды и отношение к протестам в России

Взгляды Марьяны Наумовой, судя по всему, формировались под влиянием родителей, которые придерживаются левой идеологии. При этом ее отец в молодые годы, по словам девушки, "был у Жириновского и в РНЕ". Про СССР она говорит так: "Я считаю, что мы потеряли огромную прекрасную страну, в которой было очень много хорошего и которую надо было развивать, и у нас было бы самое лучшее будущее".

Она вступила в пионерскую и комсомольскую организацию, хотя и понимает, что речь идет о символических движениях. Свою известность Марьяна использует для общественной работы, которая заключается, прежде всего, в поездках по учебным заведениям и общении со школьниками.

"Я за справедливость, – говорит она. – Я считаю что капитализм – ограниченный строй, который закручивает людей в матрицу... Я за большую справедливую империю без олигархов, чтобы богатства страны работали на граждан. С равными возможностями для всех. С возмездием для воров и предателей".

Сталина она считает "адекватным стране" руководителем, "настоящим русским лидером", уверена в его честности и бескорыстии.

Полагает, что Путину "чуть-чуть не хватило, чтобы стать вечным героем для всех бывших советских". По ее мнению, ему следовало объявить о воссоздании СССР.

"Мне сто раз предлагали вступить в "Молодую гвардию" "Единой России" и в другие подобные организации. Зачем? Там многое на показухе, болтовня, а на выходе ничего нет. Стыдно там быть", – заявляет Наумова.

Как и миллионы других россиян, наша собеседница смотрела фильм Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального "Он вам не Димон" об имуществе премьер-министра России Дмитрия Медведева. Комментирует увиденное она так: "Хотелось бы, чтобы или Навального посадили за клевету, или Димона расследовали и как минимум убрали бы в отставку или посадили, но с целой цепочкой народа".

Наумова считает недопустимыми и неправомерными санкции против молодых людей, которые участвовали в недавних протестных акциях в городах России.

"Все эти движухи полезны – когда Навальный остановится, появятся Мозговые и Дремовы, и люди продолжат дальше, пока не восстановят СССР, – говорит она. – Коррупция и воры всех достали. Сейчас само слово "депутат" или "чиновник" как синоним слова "вор"".

По словам Марьяны, она не участвовала в акциях протеста 26 марта, потому что болела. Но идея участия в подобных акциях ее привлекает. "На что-то глобальное обязательно пойду", – заявляет спортсменка.

Отношение к Израилю

Поездки в Сирию и общение с представителями "Хизбаллы", по всей видимости, сделают для Наумовой невозможным приезд в Израиль, где, по ее словам, у нее много друзей. В основном, это спортсмены, участвующие в международных соревнованиях по пауэрлифтингу.

Наумова считает несправедливым то, что арабы были вынуждены уступить в Израиле свои земли евреям. Но при этом она оговаривается, что намерена подробней изучить историю Израиля, чтобы судить о происходящем.

"Я бы хотела, чтобы Израиль и арабские страны нашли компромисс и жили по-соседски", – говорит спортсменка, которая, с одной стороны, выступает с антивоенными лозунгами, с другой – явно неравнодушна к военному антуражу, любит стрелять и уважает силу.





