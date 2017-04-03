Взрывы в петербургском метро, около 10 погибших

В понедельник после полудня, 3 апреля, российские СМИ сообщили о взрывах в поездах на станциях метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" в Санкт-Петербурге (по другой версии, был один взрыв в составе, находившемся между этими станциями). ТАСС и "Интерфакс" сообщают примерно о 10 погибших.

Судя по фотографиям в соцсетях, десятки людей получили ранения. Власти города заявляют о примерно 50 пострадавших.

В метрополитене официально подтвердили, что, по предварительной версии, в вагоне метро взорвались неустановленные предметы. Позже была распространена информация о взрывах мощных взрывных устройств.

Вероятно, речь идет о теракте. Хотя рассматриваются и другие версии.

Поступала информация о том, что на станции "Площадь Восстания" якобы нашли неразорвавшееся взрывное устройство. Но позже стало известно, что саперы были вызваны в связи с обнаружением подозрительного предмета, который не был бомбой.

Полиция эвакуировала граждан со станции "Сенная площадь". Со станции "Технологический институт" поднимались люди в крови. Сначала были закрыты станции метро: "Парк Победы", "Электросила", "Московские ворота", "Фрунзенская", "Технологический институт", "Сенная площадь", "Гостиный двор", "Маяковская" и "Площадь Восстания". Позже были закрыты на вход и выход все станции Петербургского метрополитена.

Вводятся усиленные меры безопасности на других станциях метро. Усилена охрана метрополитена не только в Петербурге, но и в Москве. Введен режим усиленного контроля в аэропорту "Пулково".

Взрыв прогремел в то время, когда президент РФ Владимир Путин выступал на медиафоруме "Правда и справедливость" в Санкт-Петербурге. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путину немедленно доложили о чрезвычайном происшествии.

Позже Путин выступил с заявлением по поводу происшедшего. Он выразил соболезнования семьям погибших при взрывах в метро Санкт-Петербурга и сказал, что рассматриваются все версии причин взрывов, в том числе и терроризм.

A post shared by dpskontrol_125rus (@dpskontrol_125rus) on Apr 3, 2017 at 5:23am PDT







Речь идет о первом подобном инциденте в метро Санкт-Петербурга за более чем 20 лет (предыдущий взрыв в петербургском метро произошел в 1996 году). Ранее неоднократно террористы осуществляли атаки в метрополитене Москвы. Последний такой теракт был совершен семь лет назад.

Теракты в московском метро. Справка

Ниже приведены данные о терактах, в различные годы осуществленных в московском метро. Сведения о предотвращенных терактах в данной справке не учитываются.

29 марта 2010. Теракты на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры". 40 погибших.

31 августа 2004. Взрыв между входом на станцию метро "Рижская" и торговым центром "Крестовский". 10 погибших (в том числе, террористка-смертница и ее сообщник), около 50 раненых.

6 февраля 2004. Взрыв на перегоне между станциями "Автозаводская" и "Павелецкая". 42 погибших (включая террориста-смертника), более 250 раненых.

5 февраля 2001. Взрыв на станции "Белорусская". Бомба была заложена под скамью на платформе. Около 10 человек получили ранения.

8 августа 2000. Взрыв в переходе станции метро "Пушкинская". 12 погибших, около 140 раненых.

11 июня 1996. Взрыв в вагоне метро между станциями "Тульская" и "Нагатинская". Погибли 4 человека, 14 получили ранения.

8 января 1977. Взрыв в вагоне метро между станциями "Измайловская" и "Первомайская". В тот же день были совершены еще два теракта. По обвинению в совершении этих терактов были осуждены и расстреляны армянские националисты.