Верховный суд США отклонил иск жертв террора против Палестинской автономии

Верховный суд США при поддержке министерства юстиции отклонил апелляцию семей 33 жертв палестинского террора против Палестинской автономии "в связи с отсутствием ярко выраженных отношений между США и Палестинской национальной администрацией".

Речь идет об иске, поданном организацией "Шурат а-Дин" от лица родственников 33 граждан США, погибших в шести террористических актах на территории Израиля в период с 2001 по 2004 год в ходе "второй интифады".

В 2015 году семьи жертв палестинского террора подали в суд штата Нью-Йорк иск против ПНА с требованием о компенсации в размере 656 миллионов долларов. Федеральный суд штата принял сторону истцов, однако год спустя апелляционный суд отменил это решение, постановив, что Палестинская автономия и Организация освобождения Палестины являются структурами, не подпадающими под юрисдикцию американского суда.

Согласно этому постановлению, между США и ПА нет ярко выраженных отношений, поскольку США не признают Палестинскую автономию государством, и у ПА нет официальной дипломатической миссии в США. Кроме того, согласно постановлению, нет никаких свидетельств, что террористические акты были направлены именно против граждан США.

Семьи жертв террора попытались оспорить решение апелляционного суда в Верховном суде США, однако судьи, после консультации с администрацией президента Дональда Трампа, оставили приговор в силе.





