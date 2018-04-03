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06:21 Иранец, ранивший сотрудников посольства Ирана в Афинах, планировал атаку в дипмиссии Израиля
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В мире

Иранец, ранивший сотрудников посольства Ирана в Афинах, планировал атаку в дипмиссии Израиля

время публикации: 06:21 | последнее обновление: 06:38 блог версия для печати фото
Иранец, ранивший сотрудников посольства Ирана в Афинах, планировал атаку в дипмиссии Израиля
Иранец, ранивший сотрудников посольства Ирана в Афинах, планировал атаку в дипмиссии Израиля
Иранец, ранивший сотрудников посольства Ирана в Афинах, планировал атаку в дипмиссии Израиля

Греческая полиция задержала 47-летнего иранца, подозреваемого в совершении нападения на двух сотрудников посольства Исламской республики Иран в Афинах, сообщает сайт eleftherostypos.gr.

Судя по опубликованной информации, этот иранец 28 марта пришел в посольство Ирана, где ранил ножом двух сотрудников, после чего был задержан правоохранительными органами.

В публикации сказано, что, по всей видимости, речь идет о психически больном человеке, так как он заявил на допросе, что действовал под влиянием "голосов свыше", звучавших в его голове. "Я слышал, как эти голоса говорили мне: убей столько, сколько сможешь, в посольстве – во имя ислама, иначе ты умрешь", – рассказал задержанный следователям.

При этом задержанный иранец сказал, что его следующей целью было посольство Израиля, так как "голоса" требовали от него пойти туда и совершить убийство.

Кроме того, этот человек признался, что ранее дважды устраивал поджоги на входах в дипмиссии.

Имя задержанного не называется. Известно, что он проживал в Керацини (западный пригород Афин). После дачи признательных показаний суд санкционировал арест этого гражданина Ирана. Расследование продолжается.



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