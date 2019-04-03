Умер народный артист России Алексей Булдаков

В среду, 2 апреля, в возрасте 68 лет скончался народный артист Российской Федерации Алексей Булдаков, исполнитель одной из главных ролей в фильме "Особенности национальной охоты".

О его смерти сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гильдии актеров кино Союза кинематографистов РФ.

Известно, что Булдаков умер во время поездки в Монголию. Причиной смерти стал тромб.

Алексей Булдаков. Краткая биография

Родился 26 марта 1951 года в селе Макаровка Ключевского района Алтайского края. Затем семья переехала в Павлодар. занимался боксом и классической борьбой[4]. Окончил театральную студию при Павлодарском драматическом театре им. А. П. Чехова (1969). Работал на Павлодарском тракторном заводе.

До 1976 года работал в театрах Павлодара, Томска, Рязани. До 1982 года – в Карагандинском областном русском драматическом театре имени К. С. Станиславского. В 1985-1993 – актёр Театра-студии киностудии "Беларусьфильм".

До 1995 года был преимущественно актёром второго плана, но роль генерала Иволгина (прототип – генерал Александр Лебедь) в фильме "Особенности национальной охоты" сделала из него по-настоящему народную звезду.

В конце 1990-х годов совместно с Владом Забелиным выпустил альбом "Особенности национального шансона", где спел песни "С бодуна" и др.

В 2001 году как певец выпустил сольный диск с группой Евгения Бедненко "Хорус" "Обнимаю всех", куда вошли 14 песен, специально написанные для актёра поэтом Анатолием Поперечным и композитором Евгением Бедненко.

В феврале 2011 года вышел новый диск актёра "Старое танго" – поют Алексей и Людмила Булдаковы в сопровождении группы "Хорус" – песни Евгения Бедненко на стихи Дмитрия Здраевского.

За 35 лет в кинематографе Алексей Булдаков сыграл более 120 ролей. Но главной его ролью так и остался генерал Иволгин из "Особенностей национальной охоты".

Скончался 3 апреля 2019 года.





