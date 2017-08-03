3 августа 2017 г.
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В мире

В результате взрывов на военном складе в Абхазии погибли туристы из России

время публикации: 09:36 | последнее обновление: 09:36 блог версия для печати фото
Приморское

Две туристки из России погибли при взрывах боеприпасов на военном складе в Абхазии. Еще одна россиянка пострадала, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МЧС Абхазии.

Все три женщины находились на конной прогулке недалеко от склада боеприпасов.

Общее число пострадавших в результате ЧП на складе оружия составило около 60 человек, из них 35 - российские туристы.

Взрывы на складе министерства обороны Абхазии в селе Приморское Гудаутского района республики начались в среду, 2 августа, около 17:30 по местному времени. Склад был оцеплен, но сотрудники оперативных служб не могли подойти близко к месту ЧП из-за постоянных взрывов.

Через некоторое время была проведена эвакуация жителей близлежащих домов из-за разлетавшихся осколков. Кроме того, было ограничено движение по автотрассе Сухум – Новый Афон, чтобы осколки не попали в проезжающие машины.

Спустя более четырех часов взрывы прекратились, и специалисты смогли попасть на место происшествия. Также прибыли сотрудники МВД и прокуратуры, чтобы разобраться в причинах ЧП.

СМИ отмечали, что все пострадавшие являются гражданскими лицами.

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// NEWSru.co.il // В мире // 3 августа 2017 г.
Взрывы на военном складе в Абхазии, более 50 человек получили ранения







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Четверг, 3 августа 2017 г.
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