В результате взрывов на военном складе в Абхазии погибли туристы из России

Две туристки из России погибли при взрывах боеприпасов на военном складе в Абхазии. Еще одна россиянка пострадала, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МЧС Абхазии.

Все три женщины находились на конной прогулке недалеко от склада боеприпасов.

Общее число пострадавших в результате ЧП на складе оружия составило около 60 человек, из них 35 - российские туристы.

Взрывы на складе министерства обороны Абхазии в селе Приморское Гудаутского района республики начались в среду, 2 августа, около 17:30 по местному времени. Склад был оцеплен, но сотрудники оперативных служб не могли подойти близко к месту ЧП из-за постоянных взрывов.

Через некоторое время была проведена эвакуация жителей близлежащих домов из-за разлетавшихся осколков. Кроме того, было ограничено движение по автотрассе Сухум – Новый Афон, чтобы осколки не попали в проезжающие машины.

Спустя более четырех часов взрывы прекратились, и специалисты смогли попасть на место происшествия. Также прибыли сотрудники МВД и прокуратуры, чтобы разобраться в причинах ЧП.

СМИ отмечали, что все пострадавшие являются гражданскими лицами.