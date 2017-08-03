Статуя Свободы стала аргументом в диспуте об иммиграционной реформе Трампа

Ведущий телеканала CNN Джим Акоста вступил в горячую полемику со Стивеном Миллером, советником президента США по национальной безопасности, и подверг критике новую иммиграционную политику Трампа, в рамках которых легальная иммиграция будет сокращена наполовину а предпочтение будет отдаваться хорошо образованным людям, владеющим английским языком.

"Дай мне усталых, бедных, сбившихся в кучу с мечтой о свободном дыханье людей" – процитировал Акоста рекламный слоган, начертанный на постаменте символа Америки Статуи Свободы, подчеркнув: в этой фразе нет ни слова о свободном владении английским. Об этом полемике пишет в четверг, 3 августа, сайт новостной службы ВВС.

Миллер в ответ напомнил, что надпись была добавлена значительно позже, и назвал иммиграционную реформу, которую критикует Акоста, "сострадательной". Его визави это объяснение не удовлетворило, и он обвинил администрацию Трампа в попытке структурировать поток людей, направляющихся в США, по расовым и этническим признакам.

Миллера назвал эти обвинения "возмутительными": Джим, это одна из самых возмутительных, оскорбительных, невежественных и глупых вещей, которые вы когда-либо говорили. Определение "расистский законопроект", данное вами, ошибочно и оскорбительно". Он также напомнил, что "проамериканская иммиграционная реформа" пользуется поддержкой широких слоев населения страны.

Ранее в четверг стало известно, что Белый дом намерен поддержать законопроект республиканских сенаторов, призванный в течение ближайших 10 лет сократить легальную иммиграцию в США на 50%.

Авторы законопроекта, Том Коттон из Арканзаса и Дэвид Пердью из Джорджии, предлагают добиться сокращения иммиграции с помощью сокращения круга родственников, которых имеют право ввозить в страну иммигранты. Законопроект также предлагает ограничить ежегодное число беженцев 50.000 человек и отменить диверсификационную лотерею – программы розыгрыша так называемой грин-карты.

Согласно законопроекту, иммигранты, обладающие высшим образованием и полезными профессиями, будут пользоваться преимуществом, что сделает иммиграционную политику США более похожей на канадскую и австралийскую системы.