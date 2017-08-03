Власти США запретят гражданам страны посещать КНДР

Согласно заявлению госдепартамента США, владельцам американских паспортов с 1 сентября будет запрещено пересекать границу Северной Кореи. Всех граждан США, находящихся в КНДР, просят выехать из этой страны до начала сентября.

Журналисты и члены гуманитарных миссий могут подать прошение о предоставлении им возможности въезда в КНДР в виде исключения.

КНДР станет единственным государством, въезд в которое запрещен американцам.

Запрет связан с опасениями о том, что американские граждане могут подвергнуться в КНДР аресту и длительному тюремному заключению.

Напомним, в январе 2016 года в КНДР за кражу пропагандистского плаката был арестован американский студент Отто Вармбиер. Юношу приговорили к 15 годам трудовых лагерей. Северокорейские власти выпустили пленника под давлением международной общественности, после того, как стало известно о катастрофическом ухудшении состояния его здоровья.

Вскоре после своего освобождения 22-летний Вармбиер умер в больнице.