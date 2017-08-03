3 августа 2017 г.
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Олимпийский стадион Монреаля переоборудован в центр для беженцев из США

время публикации: 14:29 | последнее обновление: 14:29 блог версия для печати фото
Олимпийский стадион Монреаля

Организация Красный крест канадской провинции Квебек, местный минздрав и социальные службы начали использовать Олимпийский стадион в Монреале в качестве временного пристанища для иммигрантов, подавших прошение о получении убежища – на фоне стремительного роста иммиграции из США.

Об этом пишет в четверг, 3 августа, новостное агентство Reuters со ссылкой на представителя Красного креста Стефании Пикард.

В статье говорится, что в текущем году более 4.300 человек незаконно пересекли американо-канадскую границу и подали прошение о предоставлении им статуса беженцев. Большинство из них осело в провинции Квебек, о чем свидетельствует федеральная статистика.

Мигранты сообщили в интервью Reuters, что причиной бегства стал страх перед Трампом и продвигаемыми им антииимиграционными законами.

Тех, кто нелегально пересек границу Канады, задерживают и передают для допроса полиции и пограничной службы, после чего позволяют подать прошение о предоставление убежища и оставаться в этой стране до определения их статуса.

Мэр Монреаля Дэнис Кодере приветствовал беженцев на своей странице в социальной сети Twitter и сообщил, что в июле этого года в страну прибыли 2.500 человек. Он также утверждал, что помощь этим людям оказывается в рамках "гуманитарного жеста".

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Четверг, 3 августа 2017 г.
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