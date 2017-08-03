Молочный коктейль "Мокко" преодолел 600 км и прибыл к постели умирающей

Последним желанием 50-летней Эмили Померанц, умершей в минувшую пятницу от рака поджелудочной железы в одном из вашингтонских хосписов, было выпить молочный коктейль "Мокко", который делали в городе ее детства – Кливленде, штат Огайо.

Она рассказала об этом своему другу Сэму Кляйну, также выросшему в этом городе, и тот связался с владельцем ресторана, где изготавливали этот напиток, пишет 3 августа сайт новостной службы ВВС со ссылкой на страницу Кляйна в социальной сети Facebook.

Владелец ресторана по имени Томми Фелло выполнил желание женщины, успев организовать доставку коктейля к постели умирающей всего за четыре дня.

Фелло рассказал в интервью местному телеканалу Fox 8 News, что за все 47 лет существования ресторана ему еще не приходилось выполнять столь сложную задачу.

Он упаковал емкость с напитком в сухой лед и заплатил 123 доллара за то, чтобы посылку доставили в Вашингтон, расположенный в 600 км от Кливленда.

Эмили была счастлива, пишет ее друг. И не только потому, что ощутила перед смертью любимый с детства вкус, но еще и потому, что дала людям возможность совершить доброе дело.