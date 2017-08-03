Пользователей WhatsApp атакуют мошенники

Компания ESET, занимающаяся разработкой антивирусного программного обеспечения, предупредила пользователей WhatsApp о фишинговой атаке мошенников.

По словам специалистов компании, пользователь получает электронное письмо, в котором сообщается об окончании срока пробного периода подписки на мессенджер, после чего предлагается перейти по ссылке. Письма рассылаются от имени администрации WhatsApp, пишет "Российская газета".

При переходе по ссылке из письма пользователь попадает на мошеннический сайт, "замаскированный" под принадлежащий WhatsApp сервис, где ему предлагается ввести данные банковской карты. Эта информация будет отправлена мошенникам.

Как отмечают в ESET, в прошлом WhatsApp действительно взимал с абонентов плату после года бесплатного использования, однако давно отказался от подобной модели.