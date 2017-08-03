3 августа 2017 г.
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В мире

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

время публикации: 12:43 | последнее обновление: 12:43 блог версия для печати фото
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

Кабинет министров Японии по окончании экстренного заседания вручил главе японского правительства Синдзо Абэ заявление об уходе в отставку полным составом, сообщает РИА Новости со ссылкой на японские СМИ.

Ранее правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии объявила о новых назначениях в японском правительстве.

Эти перестановки были инициированы премьер-министром Синдзо Абэ на фоне скандалов, сильно сокративших поддержку его партии.

Согласно опросам общественного мнения, Абэ пользуется самой низкой поддержкой японцев с момента своего возвращения в офис в 2012 году, хотя до недавнего времени считалось, что Синдзо Абэ имеет высокий шанс остаться у власти на третий срок, поскольку ЛДП внесла в устав изменения, согласно которым, лидер партии может занимать пост главы государства три срока, а не два, как было раньше.

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// NEWSru.co.il // В мире // 5 марта 2017 г.
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Четверг, 3 августа 2017 г.
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