Дональд Трамп констатирует: отношения с Россией плохи как никогда и опасны

Президент США Дональд Трамп считает, что отношения его страны с Россией находятся в самой плохой ситуации, какой не наблюдалось со времен холодной войны, и политики, по его словам, усугубляют кризис, опережая усилия, которые прилагает правительство для смягчения кризиса

Трамп винит в этом конгрессменов, которые вынудили его одобрить новый пакет санкций в отношении Москвы, пишут в четверг, 3 августа, зарубежные СМИ и, в частности, сайт новостной службы CNN.

"Наши отношения с Россией находятся на самом низком и очень опасном уровне. Можете поблагодарить за это Конгресс – тех самых людей, которые не позволяют нам провести реформу здравоохранения" – цитирует пресса запись Трампа в социальной сети Twitter, сделанную утром в четверг.

Авторы этой аналитической статьи утверждают: данная запись свидетельствует о том, что глава Белого дома не понимает принципа разделения власти.

Напомним, что накануне президент США подписал закон о дополнительных санкциях в отношении России, Ирана и КНДР. Соответствующий законопроект был одобрен Сенатом 27 июля. Документ поддержали 98 сенаторов, лишь двое голосовали "против".

По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, ужесточив санкции, США фактически объявили России торговую войну. "России объявлена полноценная торговая война", – написал он на своей странице в социальной сети Facebook. Ужесточение санкций положило конец надежде на улучшение отношений между Кремлем и администрацией Дональда Трампа, считает российский премьер. "Надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией – конец", – цитирует его слова новостное агентство ТАСС.