Алексея Навального оштрафовали на 300 тысяч рублей

Симоновский суд Москвы в четверг, 3 августа, назначил наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей оппозиционеру Алексею Навальному за повторное нарушение правил организации и проведения митингов и демонстраций.

"Признать Навального виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное совершение правонарушения в виде организации или проведения публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении) и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 300 тыс. рублей", – цитирует решение суда агентство "Интерфакс".

Полиция считает, что распространение листовок сторонниками Навального во время "Агитационного субботника" 8-9 июля в скрытой форме являлось публичной акцией, о которой организаторы должны были уведомить городские власти. Согласно поступившей из московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, такого уведомления в правительство Москвы не поступало

В отношении Навального, главы его штаба Леонида Волкова и координатора московского штаба Николая Ляскина были составлены протоколы о совершении административного правонарушения по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ.

Сторонники Алексея Навального 8-9 июля провели "Агитационный субботник" в Москве и ряде других городов России, в ходе которого распространяли информацию о политике и его взглядах. В пресс-службе столичной полиции 8 июля сообщили "Интерфаксу", что в Москве "за совершение правонарушений, связанных с нарушением порядка проведения публичных мероприятий" были задержаны около 70 человек. 9 июля координатор московского штаба Навального Н.Ляскин сообщил о задержании еще более 30 человек.