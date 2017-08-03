114 потомков анусим в Никарагуа прошли гиюр, и еврейская община разделилась на две

В течение нескольких дней небольшая еврейская община в Никарагуа удвоилась, когда 114 человек прошли в Манагуа гиюр, организованный еврейской организацией "Куляну", которая базируется в Нью-Йорке и поддерживает стремящиеся к иудаизму общины во всем мире, сообщает сайт The Jewish Week.

Большинство из тех, кто прошли гиюр, считают себя потомками анусим - евреев, которые были вынуждены сменить веру.

Интересно, что сразу после перехода в иудаизм группа "геров" разделилась. Большинство из новых иудеев решили стать "хабадниками" и последовать за местным лидером Акивой Симхой Фернандезом.

Вторая группа, менее многочисленная, называет себя сефардскими евреями. Мужчины этой общины носят вязаные кипы.