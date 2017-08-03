3 августа 2017 г.
Почему Малахов поссорился с Первым
Миллион за селфи в бикини
Арикат просит израильские легкие
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
04:14 Молдова объявила вице-премьера России Дмитрия Рогозина персоной нон грата
03:33 Пользователей WhatsApp атакуют мошенники
02:12 Взрывы на военном складе в Абхазии, более 50 человек получили ранения
01:20 США ввели новые санкции против РФ, Ирана и КНДР. Медведев: нам объявили торговую войну
22:06 Либерленд готов предоставить гражданство тысяче израильтян
21:36 Португалия: в результате аварийной посадки самолета погибли два человека, загоравшие на пляже
20:59 Арестован житель Арканзаса, который регулярно насиловал ослицу соседей
20:22 Взрыв бытового газа в одной из школ Миннеаполиса: есть пострадавшие
19:49 Эксперимент в Facebook: ненависть к автобусным креслам, напоминающим мусульманок
18:51 "Бухгалтер Освенцима" Оскар Гренинг отправится в тюрьму по решению медиков
В мире

Молдова объявила вице-премьера России Дмитрия Рогозина персоной нон грата

время публикации: 04:14 | последнее обновление: 04:18 блог версия для печати фото
Молдова объявила вице-премьера России Дмитрия Рогозина персоной нон грата

Молдова объявила вице-премьера России Дмитрия Рогозина "нежелательной персоной" на своей территории, передает информационное агентство "Интерфакс".

Как сообщила в среду, 2 августа, пресс-служба министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ), правительство Молдовы приняло решение, согласно которому Рогозину запрещен въезд в страну и транзит через ее территорию.

"Чрезвычайный и полномочный посол России в Кишиневе Фарит Мухаметшин был приглашен в МИДЕИ в связи с недавними публичными заявлениями вице-премьер-министра РФ Дмитрия Рогозина. В частности, было обращено внимание российского посла на интервью Рогозина телеканалу "Россия-24" (ВГТРК), в котором он допустил целый ряд оскорбительных высказываний в адрес Молдавии и ее граждан. Российский вице-премьер также допустил оскорбительные оценки в адрес властей страны", – говорится в сообщении.

В МИДЕИ подчеркнули, что Рогозин не впервые делает подобные "порочащие" и "лживые" заявления.

"Учитывая эти обстоятельства, послу Фариту Мухаметшину сообщили о решении властей Молдавии объявить Дмитрия Рогозина нежелательной персоной на территории Республики Молдова, запретив ему въезд и транзит через территорию Молдовы. Отмечаем, что это решение принято с учетом всех институционных процедур и было сообщено российской стороне в соответствии со всеми дипломатическими нормами", – отметили в молдавском внешнеполитическом ведомстве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение Кишинева объявить Рогозина персоной нон грата "абсолютно неприемлемым". Министерство иностранных дел РФ выразило послу Молдовы протест.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 28 июля 2017 г.
Российским артистам отказали во въезде в Молдову. Рогозин: "Позорная история"
// NEWSru.co.il // В мире // 20 июля 2017 г.
Власти Молдовы отказались принять самолеты с российскими артистами
// NEWSru.co.il // В мире // 29 мая 2017 г.
Из Молдавии высланы пять российских дипломатов, объявленных персонами нон-грата
// NEWSru.co.il // В мире // 2 марта 2017 г.
Молдавия отзывает своего посла из России







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 3 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017