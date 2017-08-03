Молдова объявила вице-премьера России Дмитрия Рогозина персоной нон грата

Молдова объявила вице-премьера России Дмитрия Рогозина "нежелательной персоной" на своей территории, передает информационное агентство "Интерфакс".

Как сообщила в среду, 2 августа, пресс-служба министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ), правительство Молдовы приняло решение, согласно которому Рогозину запрещен въезд в страну и транзит через ее территорию.

"Чрезвычайный и полномочный посол России в Кишиневе Фарит Мухаметшин был приглашен в МИДЕИ в связи с недавними публичными заявлениями вице-премьер-министра РФ Дмитрия Рогозина. В частности, было обращено внимание российского посла на интервью Рогозина телеканалу "Россия-24" (ВГТРК), в котором он допустил целый ряд оскорбительных высказываний в адрес Молдавии и ее граждан. Российский вице-премьер также допустил оскорбительные оценки в адрес властей страны", – говорится в сообщении.

В МИДЕИ подчеркнули, что Рогозин не впервые делает подобные "порочащие" и "лживые" заявления.

"Учитывая эти обстоятельства, послу Фариту Мухаметшину сообщили о решении властей Молдавии объявить Дмитрия Рогозина нежелательной персоной на территории Республики Молдова, запретив ему въезд и транзит через территорию Молдовы. Отмечаем, что это решение принято с учетом всех институционных процедур и было сообщено российской стороне в соответствии со всеми дипломатическими нормами", – отметили в молдавском внешнеполитическом ведомстве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение Кишинева объявить Рогозина персоной нон грата "абсолютно неприемлемым". Министерство иностранных дел РФ выразило послу Молдовы протест.