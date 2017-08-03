США ввели новые санкции против РФ, Ирана и КНДР. Медведев: нам объявили торговую войну

Президент США Дональд Трамп в среду, 2 августа, подписал закон о дополнительных санкциях в отношении России, Ирана и КНДР, сообщает информационное агентство Reuters.

Соответствующий законопроект был одобрен Сенатом 27 июля. Документ поддержали 98 сенаторов, лишь двое голосовали "против".

По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, ужесточив санкции, США фактически объявили России торговую войну. "России объявлена полноценная торговая война", – написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Ужесточение санкций положило конец надежде на улучшение отношений между Кремлем и администрацией Дональда Трампа, считает российский премьер. "Надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией – конец", – цитирует его ТАСС.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, назвал подписанный Трампом закон о санкциях нарушением венского соглашения по иранской ядерной программе.

По словам Аракчи, Исламская республика отреагирует на введение против нее дополнительных американских санкций "подобающим образом".

Ранее министерство иностранных дел Северной Кореи заявило, что в случае, если США ужесточат санкции в отношении Пхеньяна или же "пустится в военную авантюру", то за этим последует "неизбежное справедливое возмездие". Какие именно действия повлекут за собой эти решения, северокорейские власти не уточнили.