3 августа 2017 г.
последняя новость: 02:12
Нелегкие легкие
Клецки древних римлян
Федор Чистяков о произволе в России
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
02:12 Взрывы на военном складе в Абхазии, более 50 человек получили ранения
01:20 США ввели новые санкции против РФ, Ирана и КНДР. Медведев: нам объявили торговую войну
22:06 Либерленд готов предоставить гражданство тысяче израильтян
21:36 Португалия: в результате аварийной посадки самолета погибли два человека, загоравшие на пляже
20:59 Арестован житель Арканзаса, который регулярно насиловал ослицу соседей
20:22 Взрыв бытового газа в одной из школ Миннеаполиса: есть пострадавшие
19:49 Эксперимент в Facebook: ненависть к автобусным креслам, напоминающим мусульманок
18:51 "Бухгалтер Освенцима" Оскар Гренинг отправится в тюрьму по решению медиков
18:08 Трамп одобрил закон о введении новых санкций против РФ
17:24 Арестована новобрачная, которая едва не убила мужа во время медового месяца
В мире

США ввели новые санкции против РФ, Ирана и КНДР. Медведев: нам объявили торговую войну

время публикации: 01:20 | последнее обновление: 01:28 блог версия для печати фото
США ввели новые санкции против РФ, Ирана и КНДР. Медведев: нам объявили торговую войну

Президент США Дональд Трамп в среду, 2 августа, подписал закон о дополнительных санкциях в отношении России, Ирана и КНДР, сообщает информационное агентство Reuters.

Соответствующий законопроект был одобрен Сенатом 27 июля. Документ поддержали 98 сенаторов, лишь двое голосовали "против".

По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, ужесточив санкции, США фактически объявили России торговую войну. "России объявлена полноценная торговая война", – написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Ужесточение санкций положило конец надежде на улучшение отношений между Кремлем и администрацией Дональда Трампа, считает российский премьер. "Надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией – конец", – цитирует его ТАСС.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, назвал подписанный Трампом закон о санкциях нарушением венского соглашения по иранской ядерной программе.

По словам Аракчи, Исламская республика отреагирует на введение против нее дополнительных американских санкций "подобающим образом".

Ранее министерство иностранных дел Северной Кореи заявило, что в случае, если США ужесточат санкции в отношении Пхеньяна или же "пустится в военную авантюру", то за этим последует "неизбежное справедливое возмездие". Какие именно действия повлекут за собой эти решения, северокорейские власти не уточнили.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 1 августа 2017 г.
"Интерфакс" опроверг свое сообщение о том, что Трамп одобрил антироссийские санкции
// NEWSru.co.il // В мире // 30 июля 2017 г.
Пхеньян: ужесточение американских санкций повлечет "суровое возмездие"
// NEWSru.co.il // В мире // 28 июля 2017 г.
Сенат США утвердил законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР
// NEWSru.co.il // В мире // 27 июля 2017 г.
Путин об американских санкциях: "Невозможно бесконечно терпеть хамство"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 18 июля 2017 г.
США намерены ввести новые санкции против Ирана, хотя по ядерной программе претензий нет







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 3 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017