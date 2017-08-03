Взрывы на военном складе в Абхазии, более 50 человек получили ранения

В результате взрывов боеприпасов на военном складе в Абхазии, продолжавшихся более четырех часов, пострадали более 50 человек.

Как передает ТАСС, взрывы на складе министерства обороны Абхазии в селе Приморское Гудаутского района республики начались в среду, 2 августа, около 17:30 по местному времени. Склад был оцеплен, но сотрудники оперативных служб не могли подойти близко к месту ЧП из-за постоянных взрывов.

Через некоторое время была проведена эвакуация жителей близлежащих домов из-за разлетавшихся осколков. Кроме того, было ограничено движение по автотрассе Сухум – Новый Афон, чтобы осколки не попали в проезжающие машины.

Спустя более четырех часов взрывы прекратились, и специалисты смогли попасть на место происшествия. Также прибыли сотрудники МВД и прокуратуры, чтобы разобраться в причинах ЧП.

Все пострадавшие – гражданские лица, военнослужащих среди них нет, отмечает агентство.

"В Гудаутскую районную больницу поступили 42 человека, в Сухумскую республиканскую больницу – 11. Из них госпитализированы 27 человек. Пятерых прооперировали, их состояние стабильно тяжелое. У других осколочные ранения средней степени тяжести", – сообщил министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия.