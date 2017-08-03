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Наводнения в Таиланде: множество погибших, ущерб достиг 300 млн долларов

время публикации: 13:45 | последнее обновление: 13:45 блог версия для печати фото
После наводнения в Таиланде (архив)

23 человека погибли, двое пропали без вести и более 720.000 пострадали в результате сильных дождей и сопутствующих им наводнений в северных и восточных частях Таиланда. По оценке МВД страны, нанесенный природными катаклизмами ущерб составил 300 млн долларов.

Об этом пишет в четверг, 3 августа, новостное агентство The Associated Press.

Глава тайской Общенациональной страховой ассоциации сообщил, что выплаты пострадавшим составят миллиард батов (30 млн долларов США).

По сведениям указанного выше ведомства, вода затопила 1.554 кв. километра рисовых полей. Больше других пострадала провинция Сакон Нахон, расположенная в 640 км к востороку от столицы Бангкока, где в результате наводнения погибли девять человека, а школы и магазины остаются закрытыми.

Глава правительства Таиланда Прают Чан-Оча посетил накануне семьи погибших и пообещал, что правительство запутсти масштабный проект по устранению ущерба, нанесенного наводнением, и профилактике такого рода бедствий.

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Четверг, 3 августа 2017 г.
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