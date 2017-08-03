Трамп намерен вдвое сократить легальную иммиграцию в США

Белый дом намерен поддержать законопроект республиканских сенаторов, призванный в течение ближайших 10 лет сократить легальную иммиграцию в США на 50%, сообщает Reuters.

Авторы законопроекта Том Коттон из Арканзаса и Дэвид Пердю из Джорджии предлагают добиться сокращения иммиграции с помощью сокращения круга родственников, которых имеют право ввозить в страну иммигранты.

Законопроект также предлагает ограничить ежегодное число беженцев 50 тысячами человек и отменить диверсификационную лотерею - программы розыгрыша так называемой грин-карты.

Согласно законопроекту, иммигранты, обладающие высшим образованием и полезными профессиями, будут пользоваться преимуществом, что сделает иммиграционную политику США более похожей на канадскую и австралийскую системы.