3 августа 2017 г.
Почему Малахов поссорился с Первым
Миллион за селфи в бикини
Арикат просит израильские легкие
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:10 Суд Австралии запретил строить синагогу: она может стать мишенью для террористов
18:16 Молочный коктейль "Мокко" преодолел 600 км и прибыл к постели умирающей
17:28 Дональд Трамп констатирует: отношения с Россией плохи как никогда и опасны
15:24 Статуя Свободы стала аргументом в диспуте об иммиграционной реформе Трампа
14:29 Олимпийский стадион Монреаля переоборудован в центр для беженцев из США
13:45 Наводнения в Таиланде: множество погибших, ущерб достиг 300 млн долларов
12:43 Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
12:12 Трамп намерен вдвое сократить легальную иммиграцию в США
11:43 Власти США запретят гражданам страны посещать КНДР
10:34 114 потомков анусим в Никарагуа прошли гиюр, и еврейская община разделилась на две
В мире

Суд Австралии запретил строить синагогу: она может стать мишенью для террористов

время публикации: 19:10 | последнее обновление: 19:32 блог версия для печати фото
Суд Австралии запретил строить синагогу: она может стать мишенью для террористов

Активисты еврейской общины Сиднея возмущены решением муниципальных властей заморозить строительство синагоги в районе Бонди Бич, которая, по мнению чиновников, может стать мишенью для террористов.

Они убеждены, что это решение является по сути дела поражением перед лицом исламского террора, пишет в четверг, 3 августа, новостной сайт news.com.au.

В минувшую среду суд по делам окружающей среды поддержал решение горсовета Уэверли и запретил строительство синагоги, причем одна из причин была сформулирована следующим образом: это здание может привлечь террористов.

Еврейские активисты призывают пересмотреть этот шаг: "Проснись, Австралия – мы официально сдались исламу. И если это наш путь, то мы – кучка трусов. Мы позволяем навязывать нам свою волю и указывать австралийцам, каким богам и следует молиться, а каким – нет".

Глава Совета еврейских депутатов штата Новый Южный Уэльс Вик Альхадефф называет данное решение "опасным прецедентом".

facebook







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 3 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017