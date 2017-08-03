Суд Австралии запретил строить синагогу: она может стать мишенью для террористов

Активисты еврейской общины Сиднея возмущены решением муниципальных властей заморозить строительство синагоги в районе Бонди Бич, которая, по мнению чиновников, может стать мишенью для террористов.

Они убеждены, что это решение является по сути дела поражением перед лицом исламского террора, пишет в четверг, 3 августа, новостной сайт news.com.au.

В минувшую среду суд по делам окружающей среды поддержал решение горсовета Уэверли и запретил строительство синагоги, причем одна из причин была сформулирована следующим образом: это здание может привлечь террористов.

Еврейские активисты призывают пересмотреть этот шаг: "Проснись, Австралия – мы официально сдались исламу. И если это наш путь, то мы – кучка трусов. Мы позволяем навязывать нам свою волю и указывать австралийцам, каким богам и следует молиться, а каким – нет".

Глава Совета еврейских депутатов штата Новый Южный Уэльс Вик Альхадефф называет данное решение "опасным прецедентом".