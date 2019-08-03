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В мире

Акция "Вернем себе право на выборы" в Москве. Сотни задержанных

время публикации: 14:46 | последнее обновление: 20:01 блог версия для печати фото
Акция протеста в Москве. 27 июля 2019 года
Акция протеста в Москве

В субботу, 3 августа, в центре Москвы в 14:00 началась акция "Вернем себе право на выборы". Накануне префектура Центрального административного округа (ЦАО) Москвы отказалась согласовать проведение пикетов на Бульварном кольце.

За несколько часов до начала акции сотрудники полиции массово останавливали прохожих, проверяя у них документы и предостерегая от участия в пикетах. Нескольких человек даже доставили в отдел полиции для того, чтобы предупредить о незаконности предстоящего митинга.

Также до начала акции была в очередной раз задержана одна из оппозиционных независимых кандидатов в Мосгордуму Любовь Соболь.

15:00. Как сообщает ОВД-инфо, на Пушкинской площади начались массовые задержания, людей "выхватывают из толпы"; задержаны, как минимум, 89 человек. Среди задержанных - несколько журналистов.

16:00. Задержаны, по меньшей мере, 194 человека. Среди задержанных – 21 несовершеннолетний, шестеро журналистов и двое иностранцев. Шесть человек при задержании были избиты. Сообщаются имена задержанных журналистов: журналист телеканала "Дождь" Владимир Роменский, журналист издания "Сноб" Никита Павлюк-Павлюченко, журналистка "Ведомостей" Елена Вавина , а также журналисты Кирилл Атаниязов и Наталья Панферова.

17:00. Число задержанных в ходе протестной акции в Москве составило более 380 человек. Задержанные сообщают об избиениях. В нескольких ОВД к задержанным не пускают адвокатов. В ОВД "Люблино" обещают отрубить задержанным пальцы, если они не пройдут дактилоскопию (процедуру снятия отпечатков пальцев).

17:30. Среди задержанных - актер Александр Паль.

18:45. Задержаны 685 человек. На своей странице в сети Facebook писатель Виктор Шендерович сообщил о задержании политолога и журналиста Аркадия Дубнова.

Напомним, 27 июля в центре Москвы прошла акция протеста против отказа допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Были задержаны более 1380 человек.



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