Белый дом потребовал от ООН подробностей по расследованию коррупции в UNRWA

Специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт направил генеральному секретарю ООН письмо с требованием разъяснений по поводу подозрений на коррупцию в руководстве агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA).

В письме Гринблатт подчеркивает что, хотя США прекратили финансирование UNRWA в связи с проблематичностью модели существования этого агентства, с момента его создания Соединенные Штаты являлись его крупнейшим донором.

С 1950 года по 2018 год США перечислили агентству 6,2 миллиарда долларов, из которых 2,9 миллиарда – только за последние 10 лет. "Мы должны предоставить отчет нашим налогоплательщикам по поводу всех средств, ранее перечисленных UNRWA, и требуем, чтобы руководство ООН держало власти США в курсе расследования, и немедленно информировало нас о любой растрате средств не по назначению", - говорится в письме.

Напомним, что накануне о замораживании помощи UNRWA до окончания расследования объявили правительства Швейцарии и Нидерландов.

В начале недели стало известно содержание внутреннего отчета, подготовленного комиссией по этике UNRWA. В документе на десяти страницах рассказывается, что высшие руководители агентства использовали служебные полномочия в личных целях, подавляли легитимное недовольство и злоупотребляли властью другими, неназванными способами. Авторы отчета рекомендуют тщательно взвесить возможность немедленного увольнения причастных.

Речь в отчете идет о генеральном комиссаре UNRWA Пьере Крахенбюле, его заместителе Сандре Митчелл, подавшей в отставку несколько дней назад, главе аппарата Хакаме Шахване, также покинувшем свой пост, и старшей советнице генерального комиссара Марии Мухаммади. Они называются в отчете "ближним кругом".

Крахенбюль является гражданином Швейцарии и работает в UNRWA с 2014 года. Он пообещал сотрудничать со следствием.

Документ был передан генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу еще в декабре 2018 года, но никаких последствий это не имело. Согласно публикации, бездействие руководства ООН вызывает недовольство рядовых сотрудников агентства.

"С 2015 года ближний круг все более концентрировал власть в своих руках. Он воспользовался кризисом 2018 года для концентрации процесса принятия решений в руках руководящей клики, которая игнорировала правила и нормы", - утверждает документ, уделяя особое внимание частым и дорогостоящим рабочим поездкам Крахенбюля и его свиты.

Глава агентства сообщил, что ему известно об отчете, но призвал дождаться окончания независимого расследования: "Недопустимо выносить вердикт на основе слухов и подозрений". Он подчеркнул, что, если будут вынесены персональные рекомендации, он им последует.