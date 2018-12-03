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Умер писатель Андрей Битов – основатель русского постмодернизма

время публикации: 18:23 | последнее обновление: 18:37 блог версия для печати фото
Андрей Битов
Умер писатель Андрей Битов

В Москве в возрасте 81 года умер известный российский писатель Андрей Битов, о чем сообщила литературный критик Галина Юзефович на своей странице в социальной сети Facebook.

Битов, один из основателей постмодернизма в русской литературе и почетный член Российской академии художеств, родился в Ленинграде, в семье архитектора. По собственному признанию является черкесом в пятом поколении.

Писать начал еще в школе, а затем поступил в Ленинградский горный институт, где участвовал в работе литобъединения под руководством Глеба Семенова. В 1957-1958 гг. служил в стройбате на Севере, после продолжил обучение в институте и окончил геологоразведочный факультет в 1962 году.

В юности Битов писал стихи и короткие абсурдистские рассказы, впервые опубликованные в 90-х годах прошлого столетия. Часто в интервью называл себя непрофессиональным писателем.

В 1978 году в США опубликован роман "Пушкинский дом". Битов был одним из создателей бесцензурного альманаха "Метрополь", который запрещали печатать вплоть до 1986 года.

Перестройка открыла новые возможности: лекции и симпозиумы за рубежом, общественная, в том числе правозащитная, деятельность. В 1988 году Битов участвовал в создании российского Пен-клуба, а в 1991 году стал его президентом.

Он также был одним из создателей неформального объединения "БаГаЖъ" (Битов, Ахмадулина, Алешковский, Жванецкий) и преподавал в Литературном институте имени А. М. Горького.

По материалам сайта "Википедия"

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