Президент Беларуси предложил арестовать главу Россельхознадзора

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил возбудить уголовное дело против председателя Россельхознадзора Сергея Данкверта по подозрению в причинении ущерба белорусскому государству.

Недавно Россельхознадзор ограничил импорт в Россию говядины из Беларуси в связи с подозрениями, согласно которым, под видом белорусской в РФ поставлялась украинская продукция.

Александр Лукашенко сказал, что "все эти данкверты" преследуют личные интересы, так как сами владеют большими производствами или контролируют предприятия, выпускающие подобную продукцию, сообщает "Интерфакс".

Белорусский лидер сказал, что его страна должна поставлять свою продукцию в Россию, чтобы расплачиваться за российский нефть и газ.

Пресс-служба президента России "выразила недоумение" в связи с возбуждением уголовного дела против Сергея Данкверта.

Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сказала, что служба не будет приостанавливать импорт белорусских товаров на фоне этого скандала, сообщает "Лента".

Ранее Александр Лукашенко обвинил Россию в нарушении договора о границах. Ранее ФСБ РФ распорядилась создать пограничные зоны в Псковской, Смоленской и Брянской областях на белорусской границе. Президент Беларуси сказал, что руководство ФСБ нарушило подписанные ранее межгосударственные соглашения.

МИД Беларуси заявлял, что Москва не уведомила о решении установить пограничную зону в прилегающих к республике регионах РФ.