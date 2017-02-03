3 февраля 2017 г.
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В мире

Постпред США при ООН: санкции против России сохранятся, пока Крым не вернется Украине

время публикации: 04:07 | последнее обновление: 04:16 блог версия для печати фото
Никки Хейли

Связанные с Крымом антироссийские санкции США сохранятся, пока полуостров не будет возвращен Украине. Об этом в четверг, 2 февраля, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации в Донбассе, передает РИА Новости.

"Крым является частью Украины. Введенные нами санкции в связи с Крымом останутся в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине", – заявила Хейли в ходе своего первого выступления в Совбезе ООН.

Новый американский постпред с сожалением отметила, что в своей первой речи она вынуждена осудить "агрессивные действия России".

"Так не должно быть. Мы действительно хотим лучших отношений с Россией. Тем не менее, плачевная ситуация на востоке Украины требует ясного и серьезного осуждения действий России", – сказала Хейли.

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