Франция: теракт в Лувре пытался совершить египтянин

Президент Франции Франсуа Олланд сказал, что солдаты смогли предотвратить нападение, "террористическая природа которого почти не вызывает сомнений", сообщило информационное агентство Reuters.

Как сообщалось ранее, солдаты помешали вооруженному мачете мужчине протий в Лувр. Франсуа Олланд высоко оценил действия военнослужащих, открывших огонь и тяжело ранивших террориста.

Президент, выступая на саммите лидеров Европейского союза на Мальте, отметил, что ситуация находится под полным контролем, но общая террористическая угроза для Франции еще не миновала.

Тем временем источники во французских правоохранительных органах сообщили, что теракт в Лувре пытался совершить гражданин Египта, приехавший во Францию в конце января. Дополнительная информация пока не опубликована.

Как сообщалось ранее, террорист, напавший на солдат возле Лувра, кричал "Аллах Акбар". По имеющимся сведениям, он был вооружен только холодным оружием.