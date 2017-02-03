3 февраля 2017 г.
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В мире

Король Иордании обсудил с президентом США мирный процесс

время публикации: 12:13 | последнее обновление: 12:14 блог версия для печати фото
Король Иордании обсудил с президентом США мирный процесс

Король Иордании Абдалла II провел в Вашингтоне переговоры с президентом США Дональдом Трампом и обсудил с ним, в том числе, продвижение палестино-израильского мирного процесса.

Помимо этого, на встрече обсуждалось американо-иорданское стратегическое сотрудничество, борьба с терроризмом и другие вопросы.

Одной из главных тем переговоров было создание в Сирии безопасных зон, сообщила пресс-служба Белого дома.

Король Иордании намерен в ближайшее время снова посетить США, на сей раз, с официальным визитом, и провести новые переговоры с Дональдом Трампом.

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