Король Иордании обсудил с президентом США мирный процесс

Король Иордании Абдалла II провел в Вашингтоне переговоры с президентом США Дональдом Трампом и обсудил с ним, в том числе, продвижение палестино-израильского мирного процесса.

Помимо этого, на встрече обсуждалось американо-иорданское стратегическое сотрудничество, борьба с терроризмом и другие вопросы.

Одной из главных тем переговоров было создание в Сирии безопасных зон, сообщила пресс-служба Белого дома.

Король Иордании намерен в ближайшее время снова посетить США, на сей раз, с официальным визитом, и провести новые переговоры с Дональдом Трампом.