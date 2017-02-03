СМИ: смещен глава госбезопасности КНДР, его подчиненные казнены

Министр государственной безопасности КНДР Ким Вон Хон смещен со своей должности, в его ведомстве многие руководители арестованы и казнены, сообщают агентства Kyodo News и ТАСС.

Источники в правительстве Южной Кореи говорят, что Ким Вон Хон лишился своего поста по итогам проверки, проведенной организационным отделом ЦК Трудовой партии Северной Кореи по указанию лидера КНДР Ким Чен Ына. Она выявила, как сообщается, что в ведомстве государственной безопасности практиковались пытки, а его руководство превышало свои полномочия, было вовлечено в коррупцию и т.д.

Бывший глава МГБ Ким Вон Хон не только уволен с министерского поста, но и понижен в звании – с генерала армии до генерал-лейтенанта. Не исключено, что по мере расследования он может быть подвергнут и более суровому наказанию.

Министром госбезопасности Ким Вон Хон стал в апреле 2012 года, через несколько месяцев после прихода к власти Ким Чен Ына. Ким Вон Хон считался его ближайшим приближенным. По сведениям источников, он руководил кампанией репрессий, проведенных в КНДР после ареста и казни некогда влиятельного дяди лидера КНДР – Чан Сон Тхэка, который был заместителем председателя Государственного комитета обороны. Чан Сон Тхэк был обвинен в попытке государственного переворота, снят со всех постов, а затем расстрелян как враг народа. Мужа сестры Ким Чен Ира называли "серым кардиналом Северной Кореи". Он возглавлял "регентский совет", который должен был контролировать деятельность молодого лидера КНДР. Фактически же Чан Сон Тхэк являлся "вторым человеком" во властной иерархии Северной Кореи и в определенных ситуациях мог оспаривать решения Ким Чен Ына. По одной из версий, дядя отказался выполнить приказ племянника и выпустить из своих рук контроль над некоторыми предприятиями.

Министерство государственной безопасности – самая крупная спецслужба в КНДР, она ведает разведкой, контрразведкой, выявлением подрывных элементов. По некоторым сведениям, в этом ведомстве занято около 50 тысяч человек.