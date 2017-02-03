3 февраля 2017 г.
последняя новость: 06:59
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
06:55 СМИ: смещен глава госбезопасности КНДР, его подчиненные казнены
06:01 Новый глава Пентагона заявил о готовности сокрушить КНДР в случае атомной войны
04:07 Постпред США при ООН: санкции против России сохранятся, пока Крым не вернется Украине
02:13 Собаки загрызли пенсионерку в центре Москвы
01:32 Путин назвал причины обострения конфликта в Донбассе
22:16 США: евреи пустили мусульман в свою синагогу после того, как сгорела городская мечеть
21:29 В Мюнхене водитель совершил наезд на людей на пешеходном переходе
18:34 Национальный молитвенный завтрак: Трамп пикируется со Шварценеггером
17:50 РБК: Россия тайно признала законность паспортов, выданных в ДНР и ЛНР
17:04 Сурок Фил из Панксутони предсказал еще шесть недель зимы
В мире

СМИ: смещен глава госбезопасности КНДР, его подчиненные казнены

время публикации: 06:55 | последнее обновление: 06:57 блог версия для печати

Министр государственной безопасности КНДР Ким Вон Хон смещен со своей должности, в его ведомстве многие руководители арестованы и казнены, сообщают агентства Kyodo News и ТАСС.

Источники в правительстве Южной Кореи говорят, что Ким Вон Хон лишился своего поста по итогам проверки, проведенной организационным отделом ЦК Трудовой партии Северной Кореи по указанию лидера КНДР Ким Чен Ына. Она выявила, как сообщается, что в ведомстве государственной безопасности практиковались пытки, а его руководство превышало свои полномочия, было вовлечено в коррупцию и т.д.

Бывший глава МГБ Ким Вон Хон не только уволен с министерского поста, но и понижен в звании – с генерала армии до генерал-лейтенанта. Не исключено, что по мере расследования он может быть подвергнут и более суровому наказанию.

Министром госбезопасности Ким Вон Хон стал в апреле 2012 года, через несколько месяцев после прихода к власти Ким Чен Ына. Ким Вон Хон считался его ближайшим приближенным. По сведениям источников, он руководил кампанией репрессий, проведенных в КНДР после ареста и казни некогда влиятельного дяди лидера КНДР – Чан Сон Тхэка, который был заместителем председателя Государственного комитета обороны. Чан Сон Тхэк был обвинен в попытке государственного переворота, снят со всех постов, а затем расстрелян как враг народа. Мужа сестры Ким Чен Ира называли "серым кардиналом Северной Кореи". Он возглавлял "регентский совет", который должен был контролировать деятельность молодого лидера КНДР. Фактически же Чан Сон Тхэк являлся "вторым человеком" во властной иерархии Северной Кореи и в определенных ситуациях мог оспаривать решения Ким Чен Ына. По одной из версий, дядя отказался выполнить приказ племянника и выпустить из своих рук контроль над некоторыми предприятиями.

Министерство государственной безопасности – самая крупная спецслужба в КНДР, она ведает разведкой, контрразведкой, выявлением подрывных элементов. По некоторым сведениям, в этом ведомстве занято около 50 тысяч человек.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 12 августа 2015 г.
СМИ: вождь КНДР Ким Чен Ын приказал расстрелять вице-премьера страны
// NEWSru.co.il // В мире // 14 мая 2015 г.
Yonhap: казненного министра обороны КНДР показали по телевидению
// NEWSru.co.il // В мире // 13 мая 2015 г.
СМИ: причина казни министра обороны КНДР – неудачная поездка в Москву
// NEWSru.co.il // В мире // 13 мая 2015 г.
Разведка Южной Кореи: министра обороны КНДР расстреляли из зенитного орудия
// NEWSru.co.il // В мире // 7 мая 2015 г.
КНДР опровергла сообщение о казни 15 высокопоставленных чиновников
// NEWSru.co.il // В мире // 29 апреля 2015 г.
В КНДР по приказу Ким Чен Ына расстреляны 15 чиновников, не согласных с его политикой
// NEWSru.co.il // В мире // 18 мая 2014 г.
СМИ: казненная подруга Ким Чен Ына "воскресла из мертвых"
// NEWSru.co.il // В мире // 26 января 2014 г.
СМИ: казнены родственники дяди лидера КНДР, убиты не только взрослые, но и дети







  Рейтинг@Mail.ru  
Пятница, 3 февраля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017