"Интерфакс": Россия и Израиль стараются не допустить выдачи Лапшина

Информационное агентство "Интерфакс" сообщило, что, по данным осведомленного источника, Россия и Израиль сотрудничают с целью не допустить выдачи блогера Александра Лапшина властям Азербайджана.

По сведениям этого источника, Россия и Израиль активизировали усилия и начали координировать действия после того, как власти Беларуси приняли решение об экстрадиции блогера. В частности, послы РФ и Израиля провели переговоры по этой теме на территории третьих стран.

Источник сообщил, что российские и израильские представители действуют по дипломатическому и по правоохранительному каналу в надежде не допустить выдачи Лапшина Азербайджану для привлечения к уголовной ответственности.

26 января Минский городской суд признал законным постановление заместителя генерального прокурора Беларуси Алексея Стука об удовлетворении просьбы генпрокуратуры Азербайджана о выдаче российско-израильского блогера Александра Лапшина. Защита Лапшина сообщила, что обжалует решение Мингорсуда в Верховном суде.

40-летний блогер Александр Лапшин, обладающий израильским гражданством, был задержан в Минске в ночь на 15 декабря 2016 года. Поводом для задержания стал запрос властей Азербайджана, которые ранее объявили Лапшина в международный розыск за нарушение закона "О государственной границе" и миграционного кодекса. Как сообщали азербайджанские СМИ, это связано с визитами А.Лапшина в Нагорный Карабах. Имя Лапшина было включено бакинскими властями в "черный список" в 2011 году. Однако в июне 2015 года Лапшин въезжал в Азербайджан через территорию Грузии по украинскому паспорту, писало издание azeri.today.