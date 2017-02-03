3 февраля 2017 г.
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В мире

"Интерфакс": Россия и Израиль стараются не допустить выдачи Лапшина

время публикации: 10:44 | последнее обновление: 10:44 блог версия для печати фото
"Интерфакс": Россия и Израиль стараются не допустить выдачи Лапшина

Информационное агентство "Интерфакс" сообщило, что, по данным осведомленного источника, Россия и Израиль сотрудничают с целью не допустить выдачи блогера Александра Лапшина властям Азербайджана.

По сведениям этого источника, Россия и Израиль активизировали усилия и начали координировать действия после того, как власти Беларуси приняли решение об экстрадиции блогера. В частности, послы РФ и Израиля провели переговоры по этой теме на территории третьих стран.

Источник сообщил, что российские и израильские представители действуют по дипломатическому и по правоохранительному каналу в надежде не допустить выдачи Лапшина Азербайджану для привлечения к уголовной ответственности.

26 января Минский городской суд признал законным постановление заместителя генерального прокурора Беларуси Алексея Стука об удовлетворении просьбы генпрокуратуры Азербайджана о выдаче российско-израильского блогера Александра Лапшина. Защита Лапшина сообщила, что обжалует решение Мингорсуда в Верховном суде.

40-летний блогер Александр Лапшин, обладающий израильским гражданством, был задержан в Минске в ночь на 15 декабря 2016 года. Поводом для задержания стал запрос властей Азербайджана, которые ранее объявили Лапшина в международный розыск за нарушение закона "О государственной границе" и миграционного кодекса. Как сообщали азербайджанские СМИ, это связано с визитами А.Лапшина в Нагорный Карабах. Имя Лапшина было включено бакинскими властями в "черный список" в 2011 году. Однако в июне 2015 года Лапшин въезжал в Азербайджан через территорию Грузии по украинскому паспорту, писало издание azeri.today.

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В Минске задержан блогер Александр Лапшин







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