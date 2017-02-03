Лукашенко обвинил Россию в нарушении договора о границе

В пятницу, 3 февраля, президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности и журналистами в Минске заявил, что Россия нарушила договор о границе между двумя странами, передает ТАСС.

Как напоминает РИА Новости, 1 февраля на официальном портале правовой информации России были опубликованы три приказа ФСБ РФ, из которых следует, что на границе с Беларусью создаются пограничные зоны – в Псковской, Смоленской и Брянской областях. Решение вступает в силу 7 февраля.

"Вы представьте: существуют межгосударственные договоры и соглашения. И один какой-то министр, пусть даже сильный, фсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ – 801, 802, 803. Я даже называю номера этих приказов... Министр один росчерком пера это перечеркнул. Это что, нормально?" – заявил по этому поводу Лукашенко. "Это чисто политический выпад", – добавил президент Беларуси.

Ранее МИД Беларуси заявлял, что Москва не уведомила о решении установить пограничную зону в прилегающих к республике регионах РФ. "Вопреки всем существующим договоренностям, регулирующим охрану государственных границ двух стран и порядок их пересечения, российская сторона приняла решение об установлении пограничной зоны на границе с Белоруссией без предварительного уведомления", – говорила ранее заместитель начальника управления информации, начальник отдела пресс-службы МИД Беларуси Мария Ваньшина.