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Западная Сахара обвинила Израиль в лоббировании интересов Марокко в Африке

время публикации: 09:04 | последнее обновление: 09:04 блог версия для печати фото
Западная Сахара обвинила Израиль в лоббировании интересов Марокко в Африке

Недавно Марокко снова стало членом Африканского Союза, несмотря на сопротивление Алжира и ЮАР. Противники восстановления членства Марокко уверены, что королевство получило помощь от Израиля.

Хамуди Бшарайя Биун, представитель фронта ПОЛИСАРИО в Алжире, заявил, что Марокко получило поддержку Израиля, Франции, ОАЭ и Саудовской Аравии, желающих положить конец преобладанию в Африканском Союзе оси Алжир-Нигерия-ЮАР, чтобы усилить свое влияние, сообщает "Ас-Сабах".

По словам Биуна, поддерживающие Рабат страны применили разные инструменты давления, чтобы заставить АС восстановить членство Марокко, в частности, прибегали к угрозам, а также обещали инвестировать деньги. Марокко в последние годы, действительно, активно инвестировало крупные средства в разные проекты в Западной Африке.

Причиной выхода Марокко из состава организации, предшествовавшей АС, стал протест королевства против признания Западной Сахары государством. Марокко контролирует эту бывшую испанскую колонию с 1975 года. Алжир традиционно поддерживает Западную Сахару и фронт ПОЛИСАРИО, выступающий за независимость этой территории.

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