3 февраля 2017 г.
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В мире

Компьютеры лейбористов Норвегии подверглись хакерской атаке

время публикации: 18:54 | последнее обновление: 18:58 блог версия для печати фото
Компьютеры лейбористов Норвегии подверглись хакерской атаке

Компьютеры Партии Труда Норвегии подверглись хакерской атаке, сообщил телеканал TV-2. По этой информации, взлом пытались совершить хакеры, связанные с российскими спецслужбами.

Лидер норвежских лейбористов Йонас Гар Сторе подтвердил, что, как уведомила партийное руководство Служба безопасности полиции Норвегии, компьютеры партии подверглись хакерской атаке, совершенной иностранными агентами.

Начальник секретариата партии Ханс Кристиан Амундсен, со своей стороны, сообщил, что атаки против нескольких целей в Норвегии были предприняты осенью 2016 года.

Норвежские представители не возлагают прямо ответственность за хакерские атаки на Россию. Вместе с тем, газета Dagbladet сообщила, что попытку взлома совершила та же хакерская группа, которая взломала компьютеры Демократического национального комитета в США. Американские спецслужбы считают, что ту хакерскую атаку совершили российские агенты.

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